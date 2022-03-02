Bitcoin и Ethereum подорожали на фоне нападения РФ на Украину: актуальный курс криптовалют

За последнюю неделю стоимость биткоина подскочила на 13% и сейчас составляет около $44 тыс., а "Эфир" подорожал на 10% — до $2,9 тыс.

Курс самых дорогих криптовалют мира, Bitcoin и Ethereum, значительно подскочил на фоне вторжения России на территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coinmarketcap.

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За последние семь дней стоимость биткоина подскочила на 13% и сейчас составляет около $44 тыс., капитализация держится на уровне $835 млрд. "Эфир" за то же время подорожал на 10% — до $2,9 тыс., капитализация — $358 млрд.

Как отмечает аналитический сайт Coindesk, BTC показал самый большой скачок курса с февраля 2021 года. Риски, связанные с войной в Украине, заставили многих криптоинвесторов беспокоиться о падении спроса на первую криптовалюту из-за затяжных боевых действий. Однако 28 февраля настроение рынка быстро изменилось, и теперь многие трейдеры уверены, что Федеральная резервная система США может смягчить любые меры по ужесточению финансовой политики.

"Поначалу ужесточение ФРС не будет серьезным, и, учитывая сильное падение доходности, это должно восприниматься как хороший знак", — сказал Эдвард Мойя, аналитик криптообменника Oanda.

Как пишет Investing по данным аналитической компании Santiment, на рынке биткоинов значительно активизировались так называемые "киты" — владельцы 1000 или более BTС. С начала недели количество транзакций в сети достигло 20 тыс. в день, при этом общая стоимость колеблется от $100 тыс. до $1 млн.

Аналитики обратили внимание, что показатели криптовалютных торгов достигли своего пика именно в контексте войны, ведь и в Украине, и в стране-агрессоре, начали активно использовать биткоины. При этом криптовалюта, которая раньше использовалась в основном для сбережения, пришла в движение — за неделю перевели почти 69 тыс. токенов, а это самая большая сумма за последние 9 месяцев. Украинцы покупают биткоины, чтобы вывезти свои активы за границу, а россияне используют их из-за падения курса рубля после введения санкций против РФ.

"Курс Биткоина выглядит довольно хорошо в середине недели", — рассказал трейдер с ником Filbfilb порталу CoinTelegraph. — "Немного сумасшедшая ситуация, буквально на грани возможного".

Ранее сообщали, что вторжение РФ в Украину обвалило курсы популярных криптовалют. В частности, курс Bitcoin снизился на 8%, а Ethereum — почти на 14%.

Писали также, как криптовалюты помогают Украине и России во время войны. Жители обеих стран используют цифровые активы, но для совершенно разных целей.