Bitcoin та Ethereum подорожчали на тлі нападу РФ на Україну: актуальний курс криптовалют
Курс найдорожчих криптовалют світу, Bitcoin та Ethereum, значно підскочив на фоні вторгнення Росії на територію України. Про це свідчать дані сервісу Coinmarketcap.
За останні сім днів вартість біткоїну підскочила на 13% і зараз становить приблизно $44 тис., капіталізація тримається на рівні $835 млрд. "Ефір" за той же час подорожчав на 10% — до $2,9 тис., капіталізація — $358 млрд.
Як зазначає аналітичний сайт Coindesk, BTC показав найбільший стрибок курсу з лютого 2021 року. Ризики, пов'язані з війною в Україні, змусили багатьох криптоінвесторів турбуватися про падіння попиту на першу криптовалюту через затяжні бойові дії. Проте 28 лютого настрій ринку швидко змінився, і тепер багато трейдерів упевнені, що Федеральна резервна система США може пом'якшити будь-які заходи щодо посилення фінансової політики.
"Спочатку посилення ФРС не буде серйозним, і з огляду на сильне падіння прибутковості це має сприйматися як хороший знак", — сказав Едвард Мойя, аналітик криптообмінника Oanda.
Як пише Investing за даними аналітичної компанії Santiment, на ринку біткоїнів значно активізувалися так звані "кити" — власники 1 000 або більше BTС. З початку тижня кількість транзакцій у мережі досягла 20 тис. на день, при цьому загальна вартість коливається від $100 тис. до $1 млн.
Аналітики звернули увагу, що показники криптовалютних торгів досягли свого піку саме в контексті війни, адже і в Україні, і в країні-агресорі почали активно використовувати біткоїни. При цьому криптовалюта, яка раніше використовувалася здебільшого для заощадження, почала рухатися — за тиждень переказали майже 69 тис. токенів, а це найбільша сума за останні 9 місяців. Українці купують біткоїни, щоб вивезти свої активи за кордон, а росіяни використовують їх через падіння курсу рубля після запровадження санкцій проти РФ.
"Курс біткоїна виглядає досить добре в середині тижня", — розповів трейдер із ніком Filbfilb порталу CoinTelegraph. — "Трохи божевільна ситуація, буквально на межі можливого".
Раніше повідомляли, що вторгнення РФ в Україну обвалило курси найпопулярніших криптовалют. Зокрема, курс Bitcoin знизився на 8%, а Ethereum майже на 14%.
Писали також, як криптовалюти допомагають Україні та Росії під час війни. Жителі обох країн використовують цифрові активи, але для різних цілей.