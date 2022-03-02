Bitcoin та Ethereum подорожчали на тлі нападу РФ на Україну: актуальний курс криптовалют

Курс найдорожчих криптовалют світу, Bitcoin та Ethereum, значно підскочив на фоні вторгнення Росії на територію України. Про це свідчать дані сервісу Coinmarketcap.

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За останні сім днів вартість біткоїну підскочила на 13% і зараз становить приблизно $44 тис., капіталізація тримається на рівні $835 млрд. "Ефір" за той же час подорожчав на 10% — до $2,9 тис., капіталізація — $358 млрд.

Як зазначає аналітичний сайт Coindesk, BTC показав найбільший стрибок курсу з лютого 2021 року. Ризики, пов'язані з війною в Україні, змусили багатьох криптоінвесторів турбуватися про падіння попиту на першу криптовалюту через затяжні бойові дії. Проте 28 лютого настрій ринку швидко змінився, і тепер багато трейдерів упевнені, що Федеральна резервна система США може пом'якшити будь-які заходи щодо посилення фінансової політики.

"Спочатку посилення ФРС не буде серйозним, і з огляду на сильне падіння прибутковості це має сприйматися як хороший знак", — сказав Едвард Мойя, аналітик криптообмінника Oanda.

Як пише Investing за даними аналітичної компанії Santiment, на ринку біткоїнів значно активізувалися так звані "кити" — власники 1 000 або більше BTС. З початку тижня кількість транзакцій у мережі досягла 20 тис. на день, при цьому загальна вартість коливається від $100 тис. до $1 млн.

Аналітики звернули увагу, що показники криптовалютних торгів досягли свого піку саме в контексті війни, адже і в Україні, і в країні-агресорі почали активно використовувати біткоїни. При цьому криптовалюта, яка раніше використовувалася здебільшого для заощадження, почала рухатися — за тиждень переказали майже 69 тис. токенів, а це найбільша сума за останні 9 місяців. Українці купують біткоїни, щоб вивезти свої активи за кордон, а росіяни використовують їх через падіння курсу рубля після запровадження санкцій проти РФ.

"Курс біткоїна виглядає досить добре в середині тижня", — розповів трейдер із ніком Filbfilb порталу CoinTelegraph. — "Трохи божевільна ситуація, буквально на межі можливого".

Раніше повідомляли, що вторгнення РФ в Україну обвалило курси найпопулярніших криптовалют. Зокрема, курс Bitcoin знизився на 8%, а Ethereum майже на 14%.

Писали також, як криптовалюти допомагають Україні та Росії під час війни. Жителі обох країн використовують цифрові активи, але для різних цілей.