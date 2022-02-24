Вторгнення РФ в Україну обвалило курси Біткоїна, Ethereum та інших криптовалют

Біткоїн подешевшав на 8%, а Ethereum — майже на 14%. Військова операція також вплинула на великі фінансові ринки.

24 лютого вартість біткоїну, Ethereum та інших криптовалют значно знизилася через вторгнення Росії в Україну. Про це пишуть аналітики сайту Coindesk.

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За останні 24 години глобальна капіталізація криптовалютного ринку знизилася приблизно на 9% — до $1,5 трлн. Зокрема, курс біткоїну обвалився на 8% — до $34 725, а Ethereum упав майже на 14% — до $2 359.

Cardano (ADA) та Solana (SOL) подешевшали понад 16%. Індекс "страху та жадібності" — інструмент, що використовують для розрахунку суспільної думки про крипторинок, — впав на 2 пункти й до рівня "страху" 23.

"Загострення напруженості навколо України чинило тиск на ризикові активи. Зростають ризики ескалації, пов'язані з введенням російських військ на Донбас. У такій ситуації ризикові активи можуть знижуватися", — прокоментував CoinDesk фінансовий аналітик FxPro.

Як показує аналітичний інструмент Glassnode, інвестори продовжують зберігати біткоїни, попри падіння. Станом на ранок 24 лютого гаманці довгострокових інвесторів утримують рекордні обсяги BTC — на рівні 76,5%, що говорить про надії деяких власників на хеджування — відкриття угод на одному ринку для компенсації цінових ризиків рівносильної, але протилежної позиції на іншому ринку.

На великих фінансових ринках також фіксують "обвали": індекс Stoxx 600 Europe упав на понад 3%, ф'ючерси micro Nasdaq 100 впали на 2,3%, а російський фондовий індекс MOEX упав на рекордні 28%. Збитки за ф'ючерсами з відстеженням криптовалюти досягли понад 250 млн доларів, коли основні криптовалюти впали на понад 10%.

Раніше експерт Кеті Стоктон передбачила падіння вартості біткоїну на 27%. Підтримка найдорожчої криптовалюти з боку інвесторів знижується. Біткоїн може повернутися до зростання лише тоді, коли відновить недавні втрати.

Творець Ethereum Віталік Бутерін розповів про початок та користь "криптовалютної зими". За його словами, цей важкий період зможуть пережити лише найсильніші проєкти, а спекулянтам доведеться відмовитися від своїх планів.