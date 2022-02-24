Вторжение РФ в Украину обвалило курсы Биткоина, Ethereum и других криптовалют

Биткоин подешевел на 8%, а Ethereum — почти на 14%. Военная операция также повлияла на крупные финансовые рынки.

24 февраля стоимость биткоина, Ethereum и других криптовалют значительно снизилась на фоне вторжения России в Украину. Об этом пишут аналитики сайта Coindesk.

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За последние 24 часа глобальная капитализация криптовалютного рынка снизилась примерно на 9% — до $1,5 трлн. В частности, курс биткоина обвалился на 8% — до $34 725, а Ethereum упал почти на 14% — до $2359.

Cardano (ADA) и Solana (SOL) подешевели более чем на 16%. Индекс "страха и жадности" — инструмент, используемый для расчета общественного мнения о крипторынке, — упал на 2 пункта и до уровня "страха" 23.

"Обострение напряженности вокруг Украины оказало давление на рисковые активы. Растут риски эскалации, связанные с вводом российских войск на Донбасс. В такой ситуации рисковые активы могут продолжать снижаться", — прокомментировал CoinDesk финансовый аналитик FxPro.

Как показывает аналитический инструмент Glassnode, инвесторы продолжают хранить биткоины, несмотря на падение. По состоянию на утро 24 февраля кошельки долгосрочных инвесторов содержат рекордные объемы BTC — на уровне 76,5%, что говорит о надеждах некоторых держателей на хеджирование — открытие сделок на одном рынке для компенсации ценовых рисков равносильной, но противоположной, позиции на другом рынке.

На крупных финансовых рынках тоже фиксируются "обвалы": индекс Stoxx 600 Europe упал более чем на 3%, фьючерсы micro Nasdaq 100 упали на 2,3%, а российский фондовый индекс MOEX упал на рекордные 28%. Убытки по фьючерсам с отслеживанием криптовалюты достигли более 250 млн долларов, когда основные криптовалюты упали более чем на 10%.

Ранее эксперт Кэти Стоктон предсказала падение стоимости биткоина на 27%. Поддержка самой дорогостоящей криптовалюты со стороны инвесторов снижается. Биткоин может вернуться к росту лишь в том случае, если восстановить недавние потери.

Создатель Ethereum Виталик Бутерин рассказал о начале и пользе "криптовалютной зимы". По его словам, этот тяжелый период смогут пережить только самые сильные проекты, спекулянтам же придется отказаться от своих планов.