Атака РФ в годовщину вторжения: по Харькову ударили КАБ, в Киеве упал "шахед", детали

По словам Виталия Кличко, вражеские дроны летели в направлении центра Киева. В столице в течение ночи несколько раз раздавались мощные взрывы.

Related video

В ночь на 24 февраля — третьей годовщины полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины — ВС РФ ударили управляемой авиабомбой по Харькову, а также атаковали Киев "шахедами". Об атаке на Киев сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА, которые заходят, в частности, и на центр города", — написал Кличко около 23:00.

Впоследствии глава Киева отметил, что в Деснянском районе города на открытой территории упали обломки "шахеда".

Эту же информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации, добавив, что информации о пострадавших лицах пока нет.

А уже ближе к полуночи в Киеве прогремели повторные взрывы.

Правда, Виталий Кличко отметил, что в столице работала ПВО.

РФ ударила КАБ по Харькову

В четыре часа утра мощный взрыв прогремел в Харькове.

Больше информации о вражеской атаке предоставил городской голова Харькова Игорь Терехов в 5:45.

"В четыре утра враг ударил по Харькову КАБом. Прилет произошел фактически на окраине города в Киевском районе. Под ударом оказалось гражданское предприятие", — написал Терехов.

Он также отметил. что в результате российской атаки никто не пострадал, а уровень разрушений и повреждений сейчас устанавливается.

Отметим, что корреспондент Фокуса этой ночью сообщал, что взрывы также раздавались и в Кировоградской области.

Напомним, в ночь на 23 февраля РФ ударила по Киеву и Запорожью "шахедами".

К вечеру 22 февраля РФ атаковала Украину "шахедами" и ударила баллистикой по Кривому Рогу.