Атака РФ у річницю вторгнення: по Харкову вдарили КАБ, у Києві впав "шахед", деталі

За словами Віталія Кличка, ворожі дрони летіли в напрямку центра Києва. У столиці протягом ночі кілька разів лунали потужні вибухи.

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У ніч на 24 лютого — третьої річниці повномасштабного вторгнення російських військ на територію України — ЗС РФ вдарили керованою авіабомбою по Харкову, а також атакували Київ "шахедами". Про атаку на Київ повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, які заходять, зокрема, і на центр міста", — написав Кличко близько 23:00.

Згодом очільник Києва зазначив, що у Деснянському районі міста на відкритій території впали уламки "шахеда".

Цю ж інформацію підтвердили у Київській міській військовій адміністрації, додавши, що інформації про постраждалих осіб наразі немає.

А вже ближче до опівночі в Києві пролунали повторні вибухи.

Щоправда, Віталій Кличко наголосив, що у столиці працювала ППО.

РФ вдарила КАБ по Харкову

О четвертій годині ранку потужний вибух пролунав у Харкові.

Більше інформації про ворожу атаку надав міський голова Харкова Ігор Терехов о 5:45.

"О четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство", — написав Терехов.

Він також зазначив. що внаслідок російської атаки ніхто не постраждав, а рівень руйнувань та пошкоджень наразі встановлюється.

Зазначимо, що кореспондент Фокусу цієї ночі повідомляв, що вибухи також лунали й у Кіровоградській області.

Нагадаємо, у ніч на 23 лютого РФ вдарила по Києву та Запоріжжю "шахедами".

Надвечір 22 лютого РФ атакувала Україну "шахедами" та вдарила балістикою по Кривому Рогу.