РФ атакувала Київ та область "шахедами": деталі ворожого удару

У Київській області внаслідок російської атаки загинув співробітник "Укрзалізниці". У самому Києві уламки "шахеда" спричинили руйнування у Солом'янському районі.

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У ніч з 21 на 22 лютого російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники, внаслідок чого загинув співробітник "Укрзалізниці". Про це повідомила пресслужба компанії у телеграм.

"Внаслідок падіння БПЛА на своєму робочому місці загинув наш черговий по переїзду в Бориспільському районі", — йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" підкреслили, що рух поїздів на ділянці, де загинув чоловік, дозволено зі зниженою швидкістю, а поїзди рухаються за розкладом.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки "шахеда" спричинили руйнування у Солом'янському районі столиці.

"У Соломʼянському районі, де впали уламки БпЛА, пожежа на території приватної забудови. Є руйнування", — написав Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили цю інформацію, додавши, що "потерпілих немає".

"Падіння уламків БПЛА на відкриту територію приватної садиби в Соломʼянському районі спричинило загоряння дерева на площі 3 м.кв. Пожежу ліквідовано. Вибухова хвиля пошкодила вікна в будинку навпроти", — підкреслили в КМВА.

Зазначимо, що після 23:00 кореспондентка Фокусу повідомила про вибухи, які було чутно у Києві.

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого ЗС РФ обстріляли Україну кількома хвилями дронів-камікадзе "Шахед" та балістичними ракетами.

В ніч на 20 лютого ЗС РФ вдарили по Херсону керованими авіабомбами.