РФ атакувала Київ та область "шахедами": деталі ворожого удару
У Київській області внаслідок російської атаки загинув співробітник "Укрзалізниці". У самому Києві уламки "шахеда" спричинили руйнування у Солом'янському районі.
У ніч з 21 на 22 лютого російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники, внаслідок чого загинув співробітник "Укрзалізниці". Про це повідомила пресслужба компанії у телеграм.
"Внаслідок падіння БПЛА на своєму робочому місці загинув наш черговий по переїзду в Бориспільському районі", — йдеться у повідомленні.
В "Укрзалізниці" підкреслили, що рух поїздів на ділянці, де загинув чоловік, дозволено зі зниженою швидкістю, а поїзди рухаються за розкладом.
Водночас міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки "шахеда" спричинили руйнування у Солом'янському районі столиці.
"У Соломʼянському районі, де впали уламки БпЛА, пожежа на території приватної забудови. Є руйнування", — написав Кличко.
У Київській міській військовій адміністрації підтвердили цю інформацію, додавши, що "потерпілих немає".
"Падіння уламків БПЛА на відкриту територію приватної садиби в Соломʼянському районі спричинило загоряння дерева на площі 3 м.кв. Пожежу ліквідовано. Вибухова хвиля пошкодила вікна в будинку навпроти", — підкреслили в КМВА.
Зазначимо, що після 23:00 кореспондентка Фокусу повідомила про вибухи, які було чутно у Києві.
Нагадаємо, у ніч на 21 лютого ЗС РФ обстріляли Україну кількома хвилями дронів-камікадзе "Шахед" та балістичними ракетами.
В ніч на 20 лютого ЗС РФ вдарили по Херсону керованими авіабомбами.