Військові моряки збили над Одесою 16 "Шахедів": у ВМС показали кадри нічного бою (відео)

Росія другий день поспіль масовано атакує Одесу ударними безпілотниками. В Одеському районі без світла залишається 49 тисяч абонентів.

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У ніч на 20 лютого Росія атакувала міста України ударними БпЛА типу Shahed. Угруповання Військово-морських сил ЗСУ знищило 16 ударних дронів над Одесою. Командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа оприлюднив відео нічного бою в небі над містом.

"Дякую воїнам угруповання ВМС ЗС України за 16 знищених "Шахедів", — написав він.

Атака на Одесу 20 лютого: що відомо

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що РФ другий день поспіль масовано атакує обласний центр ударними безпілотниками. Внаслідок удару 20 лютого зайнявся дах закладу громадського харчування та складської будівлі. Крім того, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.

Наслідки атаки БПЛА на Одесу Фото: Одеська обласна прокуратура Наслідки атаки БПЛА на Одесу Фото: Одеська обласна прокуратура

55-річного чоловіка госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

Також через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

За словами Кіпера, наразі аживлена критична інфраструктура. Загалом протягом останньої доби енергетики повернули світло в оселі 40 тисяч клієнтів. Без напруги поки лишаються 49 тисяч абонентів. Роботи тривають.

Обстріл України 20 лютого

У ніч на 20 лютого Росія завдала комбінованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Для атаки використовувалися ракети повітряного, наземного та морського базування. Загалом зафіксовано до 14 ракетних пусків, зокрема крилатих Х-101/Х-55 (з Волгоградської області) та "Калібр"/"Іскандер-К" (з акваторії Чорного моря та Криму), а також балістичних "Іскандер-М"/KN-23 (з Воронезької області).

Окрім ракет, окупанти випустили 161 ударний дрон, переважно Shahed, а також безпілотники-імітатори з території Росії — Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Сили ППО змогли знищити 80 ударних дронів у повітряному просторі над Харківською, Полтавською, Сумською, Київською, Черкаською, Чернігівською, Кіровоградською, Дніпропетровською, Херсонською, Миколаївською та Одеською областями. Ще 78 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Внаслідок атаки найбільше постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Київська області.

У Херсоні ударом керованої авіабомби пошкоджено під’їзд багатоповерхового будинку, є постраждалі. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 19 лютого внаслідок російського обстрілу без світла і тепла залишилося 250 тисяч людей.