Военные моряки сбили над Одессой 16 "Шахедов": в ВМС показали кадры ночного боя (видео)

Россия второй день подряд массированно атакует Одессу ударными беспилотниками. В Одесском районе без света остается 49 тысяч абонентов.

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В ночь на 20 февраля Россия атаковала города Украины ударными БпЛА типа Shahed. Группировка Военно-морских сил ВСУ уничтожила 16 ударных дронов над Одессой. Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа обнародовал видео ночного боя в небе над городом.

"Спасибо воинам группировки ВМС ВС Украины за 16 уничтоженных "Шахедов", — написал он.

Атака на Одессу 20 февраля: что известно

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что РФ второй день подряд массированно атакует областной центр ударными беспилотниками. В результате удара 20 февраля загорелась крыша заведения общественного питания и складского здания. Кроме того, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

Последствия атаки БПЛА на Одессу Фото: Одесская областная прокуратура Последствия атаки БПЛА на Одессу Фото: Одесская областная прокуратура

55-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Также из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

По словам Кипера, сейчас запитана критическая инфраструктура. Всего за последние сутки энергетики вернули свет в дома 40 тысяч клиентов. Без напряжения пока остаются 49 тысяч абонентов. Работы продолжаются.

Обстрел Украины 20 февраля

В ночь на 20 февраля Россия нанесла комбинированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Для атаки использовались ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Всего зафиксировано до 14 ракетных пусков, в том числе крылатых Х-101/Х-55 (из Волгоградской области) и "Калибр"/"Искандер-К" (из акватории Черного моря и Крыма), а также баллистических "Искандер-М"/KN-23 (из Воронежской области).

Кроме ракет, оккупанты выпустили 161 ударный дрон, преимущественно Shahed, а также беспилотники-имитаторы с территории России — Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Силы ПВО смогли уничтожить 80 ударных дронов в воздушном пространстве над Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областями. Еще 78 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

В результате атаки больше всего пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Киевская области.

В Херсоне ударом управляемой авиабомбы поврежден подъезд многоэтажного дома, есть пострадавшие. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, 19 февраля в результате российского обстрела без света и тепла осталось 250 тысяч человек.