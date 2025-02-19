В Одессе из-за обстрелов РФ более 250 тысяч человек остались без света и тепла, — Труханов (видео)

В результате массированной атаки РФ без света и отопления в морозные зимние дни остались 14 школ, 13 детских садов и более 500 жилых домов. Зафиксированы разрушения поликлиники и детского сада, есть пострадавший.

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Из-за массированной атаки по Одессе в ночь с 18 на 19 февраля более двух сотен тысяч жителей оказались без света и тепла. 19 февраля в местных образовательных учреждениях не будут принимать детей, пока ситуация не улучшится. Также известно пока об одном пострадавшем, которого доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь. Параллельно местные власти совместно с коммунальными службами развернули палатки и пункты обогрева и несокрушимости. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов утром 19 февраля в своем Telegram-канале.

По его словам, в Одессе сразу целый микрорайон пострадал в результате массированной вражеской атаки "Шахедами" ночью: это более 500 помещений жилой застройки, где проживает более 250 тысяч человек.

По сообщению городского головы, большим разрушениям подверглись также местный детский сад и детская поликлиника.

Сегодня, 19 февраля, в городе будут действовать пункты помощи гражданам: мэр отметил, что службы обустраивают палатки, начнут принимать одесситов местные пункты обогрева, а также пункты несокрушимости. Там жители города смогут согреться и зарядить свои устройства, пока ситуация не наладится и не будет восстановлена подача тепла и электроэнергии в дома граждан.

Ночью Фокус писал подробнее о первых последствиях вражеской массированной атаки по Одесской области. Тогда было известно о том, что под ударом оказалась детская поликлиника. Фото с разрушениями медицинского учреждения распространили местные каналы и сам городской голова Труханов.

Одесса и область больше всего пострадали от российской атаки ночью. "Шахеды" летели на город несколькими разными волнами, поочередно атакуя областной центр и пригород. Местные после первых ударов сообщили о сильных перепадах напряжения и об исчезновении света в нескольких микрорайонах города. Вскоре в ДТЭК сообщили об аварийных отключениях электроэнергии в Одессе и пригородных районах.

Напомним, ночью Россия нанесла массированный удар беспилотниками типа "Шахед" по территории Украины. Среди прочего, под атакой оказалась столица, где сообщали о взрывах и активной работе противовоздушной обороны.