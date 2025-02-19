Россия нанесла массированную атаку по Одессе: под ударом оказалась детская поликлиника (фото, видео)

В городе в результате ночных ударов БпЛА вспыхнул пожар и поднялся столб дыма. Многие дома, в том числе больницы и поликлиники, остались без света, тепла и воды. Под удар попала также местная детская поликлиника.

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В ночь с 18 на 19 февраля российская армия атаковала украинские регионы беспилотниками типа "Шахед": под массированным вражеским ударом оказалась в частности Одесса, где сейчас зафиксировано больше всего разрушительных последствий из-за атаки сегодня. Ударные беспилотники залетали в область и в город со стороны моря несколькими группами, в городе прозвучала серия взрывов. Вскоре стало известно о первых последствиях вражеской атаки. Фокус собрал информацию о массированном ударе РФ по Одессе.

Около 23:00 18 февраля корреспондент Фокуса в Одессе сообщил о ряде взрывов, в результате чего в разных районах города начались проблемы с электроэнергией. Сначала стало известно о сильных перепадах напряжения, впоследствии в некоторых частях Одессы свет исчез.

Через несколько минут новая группа беспилотников начала атаковать город. Снова раздались громкие взрывы, местные каналы сообщили о начале пожара в результате атаки.

Атака продолжилась и после полуночи, когда с моря до Одессы добрались новые группы "Шахедов". Около полуночи прозвучал еще ряд взрывов. Вскоре в ДТЭК сообщили об аварийных отключениях электроэнергии в Одессе и в пригородных районах.

Вскоре мэр города Геннадий Труханов сообщил в своем Telegram-канале о первых последствиях массированной вражеской атаки по Одессе. По его словам, под ударами российских "Шахедов" оказался густозаселенный район города. Из-за атаки ВС РФ жилые дома и другие сооружения оказались без воды, света и отопления.

Также городской голова обнародовал первые фото последствий вражеской атаки. На них изображена детская поликлиника, которая попала под удар беспилотников.

В то же время, как отметил Труханов, сейчас вместе со специалистами городской совет осуществляет оценку последствий вражеской атаки.

Напомним, вечером 18 февраля Россия запустила по Украине десятки беспилотников типа "Шахед". Под ударом оказался ряд областей, среди которых — Сумщина, Киевщина, Полтавщина и Одесская область. В регионах работала противовоздушная оборона, массированная атака пока продолжается.

Заметим, что такие атаки россияне проводят буквально каждый день в последнее время. Так, вчера, 18 февраля, под ударом оказалась Кировоградская область, где дрон попал в жилой дом.