Росія завдала масованої атаки по Одесі: під ударом опинилася дитяча поліклініка (фото, відео)

У місті внаслідок нічних ударів БпЛА спалахнула пожежа та здійнявся стовп диму. Багато будинків, зокрема лікарні та поліклініки, залишилися без світла, тепла та води. Під удар потрапила також місцева дитяча поліклініка.

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Уночі з 18 на 19 лютого російська армія атакувала українські регіони безпілотниками типу "Шахед": під масованим ворожим ударом опинилася зокрема Одеса, де наразі зафіксовано найбільше руйнівних наслідків через атаку сьогодні. Ударні безпілотники залітали в область та до міста зі сторони моря кількома групами, у місті пролунала серія вибухів. Невдовзі стало відомо про перші наслідки ворожої атаки. Фокус зібрав інформацію про масований удар РФ по Одесі.

Близько 23:00 18 лютого кореспондент Фокусу в Одесі повідомив про низку вибухів, внаслідок чого у різних районах міста почалися проблеми із електроенергію. Спершу стало відомо про сильні перепади напруги, згодом у деяких частинах Одеси світло зникло.

Через декілька хвилин нова група безпілотників почала атакувати місто. Знову пролунали гучні вибухи, місцеві канали повідомили про початок пожежі внаслідок атаки.

Атака продовжилася і після півночі, коли з моря до Одеси дісталися нові групи "Шахедів". Близько опівночі пролунала ще низка вибухів. Невдовзі у ДТЕК повідомили про аварійні відключення електроенергії в Одесі та у приміських районах.

Невдовзі мер міста Геннадій Труханов повідомив у своєму Telegram-каналі про перші наслідки масованої ворожої атаки по Одесі. За його словами, під ударами російських "Шахедів" опинився густозаселений район міста. Через атаку ЗС РФ житлові будинки та інші споруди опинилися без води, світла та опалення.

Також міський голова оприлюднив перші фото наслідків ворожої атаки. На них зображено дитячу поліклініку, яка потрапила під удар безпілотників.

Водночас, як зауважив Труханов, наразі разом із спеціалістами міська рада здійснює оцінювання наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, увечері 18 лютого Росія запустила по Україні десятки безпілотників типу "Шахед". Під ударом опинилася низка областей, серед яких — Сумщина, Київщина, Полтавщина та Одещина. У регіонах працювала протиповітряна оборона, масована атака наразі продовжується.

Зауважимо, що такі атаки росіяни проводять буквально кожного дня останнім часом. Так, вчора, 18 лютого, під ударом опинилася Кіровоградська область, де дрон влучив у житловий будинок.