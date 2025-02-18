ЗС РФ атакують Україну безпілотниками: зафіксовано пожежу та зникнення світла через удари, деталі (відео)

Під нічною атакою дронів опинилися різні регіони країни. Вибухи зокрема пролунали в Одесі, де після масованих ударів здійнялася пожежа, місцеві повідомляють про зникнення електроенергії у місті.

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Увечері 18 лютого Росія запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед": групи безпілотників заходили зі східного та південного напрямків, під ударом опинилася низка центральних та південних областей. Мешканці Києва, Сум, Одеси та інших населених пунктів чули звуки вибухів, подекуди внаслідок атаки здійнялася пожежа. Також через ворожу атаку є пошкодження будівель та перепади напруги у деяких регіонах, пише Фокус.

Близько 22:30 місцеві повідомили про вибухи у столиці. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Києва працює ППО по ворожих дронах. Наразі немає інформації стосовно наслідків атаки по столиці, у місті триває повітряна тривога через рух нових груп "Шахедів", що заходять із Сумщини через Чернігівщину та рухаються у напрямку Києва.

На півдні безпілотники заходили із Чорного моря у напрямку Одещини, де дісталися обласного центру. Близько 23:00 місцеві повідомили про низку вибухів у місті, пов'язаних із групою "Шахедів".

Одразу після вибухів місцевий кореспондент Фокусу повідомив про проблеми із електроенергією. У кількох районах зафіксовані про сильні перепади напруги.

Через кілька хвилин до Одеси дісталися нові групи "Шахедів". Було гучно, у місці працювала система протиповітряної оборони. Невдовзі місцеві канали повідомили про пошкодження лікарні внаслідок атаки та поширили відео одного із ударів по місту.

Атака все ще триває: моніторингові канали попереджають про нову загрозу із моря. Місцеві ЗМІ пишуть про знеструмлення у кількох районах.

"Майже все Таїрова та частина Фонтану знеструмлені", — йдеться у повідомленні.

Невдовзі у ДТЕК повідомили про аварійні відключення світла в Одесі та районі через масовану атаку по регіону.

Також дрони атакували Полтавську область, було чутно вибухи в обласному центрі.

Наразі немає офіційної інформації щодо наслідків влучань чи падіння уламків немає. Також невідомо про жертв чи постраждалих, очікуємо деталей від місцевої влади та ЗМІ.

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