Дальність 2 500 км: росіяни оснащують "Шахеди" турбореактивними двигунами, — ГУР (фото)

Новий російський дрон "Ґєрань-3" завдяки турбореактивному двигуну зможе долати до 2 500 км зі швидкістю до 550-600 км/год. Крім того, росіяни збільшили бойову частину "Ґєрані-2" і "Ґарпії" до 90 кг.

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З початку 2025 року на ворожих підприємствах налагоджують виробництво нових "Шахедів" РФ з турбореактивним двигуном, що може сягати швидкості 550-600 км/год та летіти до 2 500 км, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Відомство повідомляє з посиланням на дані порталу War&Sanctions, що РФ налагоджує випуск аналога іранського реактивного Shahed-238 — "Ґєрані-3". Новий дрон буде оснащений турбореактивним двигуном Tolou-10/13, який забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год. Такий БПЛА зможе долати відстань до 2 500 км.

Крім того, росіяни суттєво модернізували Shahed-136 ("Ґєрань-2", "Ґарпія"): спорядили його бойовою частиною вагою 90 кг, перенесли польотний контролер, блок розподілення потужності та акумуляторну батарею і встановили в конструкцію БПЛА додатковий баласт.

В ГУР повідомляють, що агресор частіше використовує деталі виробництва Китаю як альтернативу компонентам зі США та Європи. Зокрема, у 8-канальній антені останніх версій Shahed-136 критично необхідну програмовану логічну інтегральну схему XILINX Kintex-7 виробництва США замінили на інтегральну схему виробництва Beijing Microelectronics Technology з КНР.

Також повідомляється, що російські дрони отримують нові серії: вироблені в економічній зоні "Єлабуґа" БПЛА отримали серію "Ъ" на додачу до "Ы", а до серій "К" і "КБ" вироблених на заводі "Купол" в місті Іжевську безпілотників додалася серія "КЦ".

Російські БПЛА "Ґєрань" отримують нові серії Фото: пресслужба ГУР Міноборони Росіяни модернізують БПЛА "Ґєрань" Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Окрім 8-канальних антен "Комєта М8", за наявною інформацією, РФ використовують у виробництві нові російські 12-канальні CRP-антени "Комєта".

БПЛА "Ґєрбєра" виробництва заводу в місті Єлабуґа, які раніше не мали бойової частини та несли лише імітаційну функцію, росіяни стали споряджати уламково-фугасною ОФБЧ-2,5 виробництва підприємства "Базальт" й інженерними боєприпасами КЗ-6.

Росіяни почали споряджати бойовою частиною дрони "Ґєрбєра" Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Нагадаємо, 18 лютого в росЗМІ поширили статтю глави російського "Центру аналізу стратегій і технологій" (ЦАСТ) Руслана Пухова, в якій він стверджує, що Москва змінює військову доктрину. За його словами, замість танків військові РФ стали більше використовувати дрони, ракети і КАБи.

Також 18 лютого пресслужба Національної гвардії України опублікувала відео військовослужбовців батальйону безпілотних систем "Привид Хортиці" 15 бригади НГУ, які вистежили операторів БпЛА РФ по оптоволокну та ліквідували ворожу станцію управління.