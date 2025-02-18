"Навідалися в гості": нацгвардійці вистежили операторів БпЛА РФ по оптоволокну (фото)

Оптоволоконні кабелі безпілотників ЗС РФ давали відблиски на сонці, чим видали місце розташування їхніх операторів.

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Військовослужбовці батальйону безпілотних систем "Привид Хортиці" 15 бригади Національної гвардії України ліквідували операторів дронів Збройних сил Російської Федерації, вистеживши їх за оптоволоконним кабелем. Відповідні кадри опублікувала пресслужба НГУ.

На відео показано, що нацгвардійці за допомогою розвідувального коптера помітили скупчення тонких оптоволоконних дротів від ворожих FPV-дронів, що виблискували в сонячних променях.

Українські найгвардійці відстежили операторів БпЛА РФ за дронами на оптоволокні Українські найгвардійці відстежили операторів БпЛА РФ за дронами на оптоволокні

Таким способом українські захисники виявили російську станцію управління БпЛА. Далі йдуть кадри скидання вибухівки з ударних дронів. З огляду на все, загалом було ліквідовано п'ятьох ворожих операторів.

Пункт управління БпЛА ЗС РФ

"Оптоволокно, звісно, РЕБом не придушити, але ж ніхто не забороняв по ньому відстежити дислокацію ворожих операторів FPV і "зазирнути до них у гості", — зазначили в НГУ.

Своєю чергою Geoint-аналітик Moklasen геолокував місце розташування російських окупантів на Покровському напрямку за 6 км від лінії фронту на північних околицях Прогресу.

Нагадаємо, раніше аеророзвідники ударної групи "Харон" 14-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ЗСУ показали відео ураження бронетехніки військ Росії FPV-дроном "Громила-10" на оптоволоконному зв'язку.

Також повідомлялося, що понад 25 команд інженерів із кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 працюють над створенням безпілотників з оптоволоконним зв'язком для Сил оборони України.