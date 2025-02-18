"Наведались в гости": нацгвардейцы выследили операторов БПЛА РФ по оптоволокну (фото)

Оптоволоконные кабели беспилотников ВС РФ давали отблески на солнце, чем выдали месторасположение их операторов.

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Военнослужащие батальона беспилотных систем "Призрак Хортицы" 15 бригады Национальной гвардии Украины ликвидировали операторов дронов Вооруженных сил Российской Федерации, выследив их за оптоволоконным кабелем. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба НГУ.

На видео показано, что нацйгвардейцы с помощью разведывательного коптера заметили скопление тонких оптоволоконных проводов от вражеских FPV-дронов, которые отблескивали в солнечных лучах.

Украинские найгвардейцы отследили операторов БПЛА РФ по дронам на оптоволокне Украинские найгвардейцы отследили операторов БПЛА РФ по дронам на оптоволокне

Таким образом украинские защитники выявили российскую станцию ​​управления БПЛА. Далее следуют кадры сброса взрывчатки с ударных дронов. Судя по видео, всего были ликвидированы пятеро вражеских операторов.

Пункт управления БПЛА ВС РФ

"Оптоволокно, конечно, РЭБом не подавить, но ведь никто не запрещал по нему отследить дислокацию вражеских операторов FPV и "заглянуть к ним в гости", — отметили в НГУ.

В свою очередь Geoint-аналитик Мoklasen геолоцировал месторасположение российских оккупантов на Покровском направлении в 6 км от линии фронта на северных окрестностях Прогресса.

Напомним, ранее аэроразведчики ударной группы "Харон" 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ показали видео поражения бронетехники войск России FPV-дроном "Громила-10" на оптоволоконной связи.

Также сообщалось, что более 25 команд инженеров из кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 работают над созданием беспилотников с оптоволоконной связью для Сил обороны Украины.