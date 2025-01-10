Неуязвимые перед РЭБ: как инженеры из Украины создают дроны на оптоволокне для ВСУ

В Украине есть заводы, способные производить тысячи оптоволоконных дронов в месяц, однако эта технология имеет ряд недостатков.

Related video

Более 25 команд инженеров из кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 работают над созданием беспилотников с оптоволоконной связью для Сил обороны Украины. Об этом пишет "Економічна правда" со ссылкой на Brave1.

Как отмечают в издании, обычные FPV-дроны все чаще глушатся средствами РЭБ. Оптоволоконные дроны лишены этого недостатка, так как не используют радиосвязь, а управляются с помощью очень длинной проволоки, которая разматывается в полете на несколько километров.

По данным Brave1, более 25 украинских компаний осваивают эту технологию. Около десяти из них готовят документы для кодификации своих БПЛА, что откроет им путь к первым контрактам. Одна модель уже кодифицирована, еще две – на финальном этапе. По данным издания, в Украине уже есть заводы, способные производить тысячи таких аппаратов в месяц.

"Технологически эти дроны достаточно просты. Наша модель проходит кодификацию и в феврале будет готова к контрактовке и выходу в серийное производство", – сказал журналистам соучредитель компании "Смарт электроникс групп" Владислав Алексеенко.

Военнослужащий ВСУ управляет дроном на оптоволокне Фото: Минобороны Украины

В свою очередь директор компании Vyriy drone Алексей Бабенко в комментарии изданию отметил, что дроны с оптоволокном в Украине становятся дешевле. Если раньше самые бюджетные из них стоили 60-80 тысяч гривен, то сейчас – около 30 тысяч гривен.

По его мнению, цены на оптоволоконные дроны могут упасть еще ниже, если производители будут сами производить ключевой элемент – бобины с оптоволокном. Пока в этой области важную роль играют китайские заводы, продающие катушки как Украине, так и России.

"Технология намотки оптоволокна и сбор плат связи не самая простая, но инженеры с опытом легко ее овладеют. Нужно 25 человек, 20 намоточных станков – и будете иметь 5 тысяч катушек в месяц. Стоимость одной катушки выходит около 150 долларов", — сказал Алексей Бабенко.

Оптоволокно, через которое управляются БПЛА Фото: Минобороны Украины

При этом опрошенные журналистами военные и производители считают, что оптоволоконные дроны не будут производиться миллионами, а только займут определенную нишу. Так, командир взвода в противотанковой роте 13-й бригады НГУ "Хартия" Игорь Райков отметил, что 10-километровое оптоволокно не позволяет работать на тех участках, куда долетают обычные FPV. Среди остальных минусов этих БПЛА — меньший вес боевой части, меньшая маневренность, заметность для врага и риск обрыва нити.

Важно

"Все еще на этапе тестирования": военные рассказали о сложностях с разработкой оптоволоконных FPV

"В идеале подразделение должно иметь много обычных FPV на разных частотах, дроны с машинным зрением и оптоволокном. Каждое из этих средств поражения по-своему хорошее и выполняет свои задачи. Оптоволоконные можно использовать против бронетехники во время отражения штурмов. Они хорошо работают в тумане и неуязвимы для РЭБ на транспортных средствах", — отметил военный.

Напомним, Минобороны провело демонстрацию FPV-дронов, которые управляются через волоконно-оптический кабель. Тестирование организовали для командования различных подразделений Вооруженных сил Украины в рамках программы развития инновационных решений и подготовки к войне будущего.

Также сообщалось, что украинские военные начали применять оптоволоконные ударные дроны "Хижак RebOFF" от компании 3DTech. Помимо стойкости к подавлению, у технологии есть и другие преимущества, такие как возможность лететь низко и проникать в здания.