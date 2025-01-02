Минобороны показало FPV-дроны для ВСУ, которые управляются через оптоволокно (фото)

Есть модели дронов, которые могут нести до 3 кг полезной нагрузки. Некоторые из продемонстрированных образцов уже находятся на финальном этапе подготовки к поставке в Силы обороны Украины.

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Министерство обороны Украины провело демонстрацию FPV-дронов, которые управляются через волоконно-оптический кабель. Тестирование организовали для командования различных подразделений Вооруженных сил Украины в рамках программы развития инновационных решений и подготовки к войне будущего. Об этом сообщило Минобороны в четверг, 2 января.

На мероприятии отечественные производители представили более десяти моделей дронов, среди которых были аппараты, способные переносить до 3 кг нагрузки. За демонстрационными полетами наблюдали опытные операторы беспилотников, которые могли оценить потенциал этих технологий для практического использования на фронте.

Украинские FPV-дроны: инновации для современного поля боя Фото: Минобороны Украины

По словам подполковника Евгения Ткаченко, руководителя управления беспилотных авиационных систем Главного управления инноваций Минобороны, внедрение таких дронов крайне важно для противодействия врагу, который активно развивает аналогичные технологии.

"Отечественные производители демонстрируют свою готовность быстро адаптироваться к современным вызовам войны и воплощать в жизнь новейшие разработки. Сегодня, в подтверждение этому, мы видим успешную работу средств и их эффективность и, что не менее важно, готовность к быстрому масштабированию этих технологий для обеспечения потребностей войск", — сказал он.

Дроны будущего: Минобороны тестирует инновации для фронта Фото: Минобороны Украины

Операторы дронов из ВСУ высоко оценили технические характеристики новых аппаратов и выразили заинтересованность в их быстрой поставке на фронт. По словам оператора БпЛА одного из подразделений ВСУ старшего солдата Игоря Ю., дроны такого типа незаменимы для выполнения специальных задач, особенно в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

Некоторые модели дронов, представленных на показе, уже проходят финальный этап кодификации и в ближайшее время будут переданы для нужд Сил обороны Украины.

Оптоволоконные дроны: новый шаг в развитии военных технологий Украины Фото: Минобороны Украины

Напомним, украинские операторы БпЛА успешно испытали новый дрон-перехватчик разработки немецкой компании TYTAN Technologies.

27 декабря издание Politico писало, что РФ модернизировала дроны-камикадзе "Шахед" и оснастила их искусственным интеллектом. Теперь они могут летать автономно и распознавать электростанции.