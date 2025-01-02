Міноборони показало FPV-дрони для ЗСУ, які керуються через оптоволокно (фото)

Є моделі дронів, які можуть нести до 3 кг корисного навантаження. Деякі з продемонстрованих зразків вже перебувають на фінальному етапі підготовки до постачання в Сили оборони України.

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Міністерство оборони України провело демонстрацію FPV-дронів, які управляються через волоконно-оптичний кабель. Тестування організували для командування різних підрозділів Збройних сил України в межах програми розвитку інноваційних рішень і підготовки до війни майбутнього. Про це повідомило Міноборони у четвер, 2 січня.

На заході вітчизняні виробники представили понад десять моделей дронів, серед яких були апарати, здатні переносити до 3 кг навантаження. За демонстраційними польотами спостерігали досвідчені оператори безпілотників, які могли оцінити потенціал цих технологій для практичного використання на фронті.

Українські FPV-дрони: інновації для сучасного поля бою Фото: Міноборони України

За словами підполковника Євгенія Ткаченка, керівника управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони, впровадження таких дронів вкрай важливе для протидії ворогу, який активно розвиває аналогічні технології.

"Вітчизняні виробники демонструють свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки. Сьогодні, в підтвердження цьому, ми бачимо успішну роботу засобів та їх ефективність і, що не менш важливо, готовність до швидкого масштабування цих технологій для забезпечення потреб військ", — сказав він.

Дрони майбутнього: Міноборони тестує інновації для фронту Фото: Міноборони України

Оператори дронів із ЗСУ високо оцінили технічні характеристики нових апаратів і висловили зацікавленість у їхньому швидкому постачанні на фронт. За словами оператора БпЛА одного з підрозділів ЗСУ старшого солдата Ігоря Ю., дрони такого типу незамінні для виконання спеціальних завдань, особливо в умовах активної радіоелектронної боротьби.

Деякі моделі дронів, представлених на показі, вже проходять фінальний етап кодифікації й найближчим часом будуть передані для потреб Сил оборони України.

Оптоволоконні дрони: новий крок у розвитку військових технологій України Фото: Міноборони України

Нагадаємо, українські оператори БпЛА успішно випробували новий дрон-перехоплювач розробки німецької компанії TYTAN Technologies.

27 грудня видання Politico писало, що РФ модернізувала дрони-камікадзе "Шахед" і оснастила їх штучним інтелектом. Тепер вони можуть літати автономно і розпізнавати електростанції.