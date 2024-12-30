Українські бійці випробували німецький безпілотний перехоплювач "Шахедів" TYTAN (відео)

На відміну від класичних ударних безпілотників, цей дрон не оснащений вибухівкою і знищує ціль фізичним зіткненням.

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Оператори безпілотних систем Сил оборони України успішно випробували новий дрон-перехоплювач розробки німецької компанії TYTAN Technologies. Про це 29 грудня повідомив канал German Aid to Ukraine.

Випробування дрона відбулися в присутності представників Збройних сил України, які відзначили його високі експлуатаційні можливості. Наразі тривають переговори про співпрацю між німецькими розробниками та українськими інженерами. Мета — об'єднати зусилля для створення вдосконалених рішень у галузі безпілотних технологій.

Характеристики апарату

Дрон TYTAN здатний розвивати швидкість до 300 км/год і має ефективну дальність польоту до 20 км. Зазначається, що на відміну від класичних ударних безпілотників, цей апарат не оснащений вибухівкою і знищує ціль фізичним зіткненням.

Виробник планує в майбутньому інтегрувати систему автонаведення, що ще більше підвищить його точність і ефективність.

Однією з ключових особливостей Tytan є використання 3D-друку під час створення корпусу. Це значно знижує вартість виробництва і дає змогу адаптувати дизайн під конкретні завдання. Ба більше, дрон розроблено з можливістю контейнерного запуску, що робить його потенційно придатним для інтеграції в бронетехніку.

Для управління Tytan використовується портативний пристрій Steam Deck від компанії Valve. Цей ігровий контролер виявився потужним і надійним інструментом, який уже активно застосовують українські розробники в інших безпілотних і роботизованих системах.

Актуальність розробки

У 2024 році українська армія зіткнулася із серйозною загрозою з боку російських розвідувальних безпілотників, таких як Zala і "Орлан-10". Ці дрони глибоко проникали в тил і наводили балістичні ракети на позиції Сил оборони.

Використання зенітних ракет для боротьби з розвідувальними БПЛА виявилося занадто витратним і нераціональним рішенням в умовах дефіциту такого озброєння. Відповіддю на проблему стали дрони-перехоплювачі. Ці апарати вже встигли довести свою ефективність, знищивши десятки російських розвідувальних апаратів. Їхня основна тактика проста: дрон наздоганяє ворожий безпілотник і збиває його ударом у крило або хвіст.

Ключову роль у роботі дронів-перехоплювачів відіграє штучний інтелект (ШІ). Він дає змогу автоматизувати пошук цілі, розрахунок траєкторії та точку перехоплення.

Як зазначив керівник центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Антон Фролов, технології ШІ значно підвищують шанси на успіх.

"Оскільки БПЛА-розвідники дуже швидкі, дрони за допомогою штучного інтелекту полюють за такими цілями. У нас є такі розробки, і вони вже працюють", — сказав він.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина офіційно підтвердила свою обіцянку передати Україні 4 000 керованих боєприпасів. Йдеться про безпілотники HX-2 Karma, які можуть одночасно брати участь у місіях, коли використовується тактика роїв дронів для придушення оборони противника.