Альтернатива "Ланцетам": Україна отримає 4 000 керованих боєприпасів HX-2 Karma

Сотні безпілотників HX-2 Karma мають поставити у грудні 2024 року. Надалі будуть регулярні постачання таких боєприпасів, які використовуються в тактиці роїв дронів.

Німеччина офіційно підтвердила свою обіцянку передати Україні 4 000 керованих боєприпасів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про це 18 листопада 2024 року в коментарі Bild.

Йдеться про безпілотники HX-2 Karma виробництва європейської оборонної компанії Helsing. HX-2 Karma є новим поколінням баражувальних боєприпасів, розроблених для точкових ударів у складних бойових умовах.

За даними Helsing, безпілотник оснащений найсучаснішими функціями, включно з можливістю навігації та виконання місій навіть у районах, де глобальні навігаційні системи заглушені або недоступні. Це вирішує важливе завдання в сучасній радіоелектронній війні.

Дрони HX-2 Karma

Завдяки програмному забезпеченню Altra Recce-Strike від Helsing кілька безпілотників HX-2 можуть одночасно брати участь у місіях, коли використовується тактика роїв дронів для придушення оборони противника.

Інтегрований ШІ забезпечує автономне визначення та ураження цілей з точністю до 50 см. Це зводить до мінімуму супутній збиток і максимізує ефективність місії.

Дальність дії безпілотника в 100 км ставить його в один ряд із провідними баражувальними боєприпасами, а завдяки нижчій вартості він перетворюється на альтернативу таким платформам, як Switchblade 600 або "Ланцет".

Однак Army Recognition зазначає, що заяви Helsing щодо економічної ефективності та точності були зустрінуті скептично в деяких галузевих колах.

Helsing — технологічна компанія, що швидко зростає і спеціалізується на передовому програмному забезпеченні та рішеннях на основі ШІ. Першу партію безпілотників HX-2 Karma, що налічує сотні одиниць, мають поставити в грудні 2024 року, а подальші постачання здійснюватимуться регулярно.

Нагадаємо, що 18 листопада стало відомо, що Німеччина передасть Україні дрони Mini-Taurus, які знищують танки та невловні для GPS.

Також повідомлялося, що подвійний удар HIMARS на Запоріжжі знищив російську піхоту.