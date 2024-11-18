Альтернатива "Ланцетам": Украина получит 4 000 управляемых боеприпасов HX-2 Karma

Сотни беспилотников HX-2 Karma должны поставить ​​в декабре 2024 года. В дальнейшем будут регулярные поставки таких боеприпасов, которые используются в тактике роев дронов.

Германия официально подтвердила свое обещание передать Украине 4 000 управляемых боеприпасов. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об этом 18 ноября 2024 года в комментарии Bild.

Речь идет о беспилотниках HX-2 Karma производства европейской оборонной компании Helsing. HX-2 Karma представляет собой новое поколение барражирующих боеприпасов, разработанных для точечных ударов в сложных боевых условиях.

По данным Helsing, беспилотник оснащен самыми современными функциями, включая возможность навигации и выполнения миссий даже в районах, где глобальные навигационные системы заглушены или недоступны. Это решает важную задачу в современной радиоэлектронной войне.

Дроны HX-2 Karma

За счет программного обеспечения Altra Recce-Strike от Helsing несколько беспилотников HX-2 могут одновременно участвовать в миссиях, когда используется тактика роев дронов для подавления обороны противника.

Интегрированный ИИ обеспечивает автономное определение и поражение целей с точностью до 50 см. Это сводит к минимуму сопутствующий ущерб и максимизирует эффективность миссии.

Дальность действия беспилотника в 100 км ставит его в один ряд с ведущими барражирующими боеприпасами, а за счет более низкой стоимости он превращается в альтернативу таким платформам, как Switchblade 600 или "Ланцет".

Однако Army Recognition отмечает, что заявления Helsing относительно экономической эффективности и точности были встречены скептически в некоторых отраслевых кругах.

Helsing — быстрорастущая технологическая компания, специализирующаяся на передовом программном обеспечении и решениях на основе ИИ.

Первая партия беспилотников HX-2 Karma, насчитывающая сотни единиц, должна быть поставлена ​​в декабре 2024 года, а последующие поставки будут осуществляться регулярно.

Напомним, что 18 ноября стало известно, что Германия передаст Украине дроны Mini-Taurus, которые уничтожают танки и неуловимы для GPS.

Также сообщалось, что двойной удар HIMARS на Запорожье уничтожил российскую пехоту.