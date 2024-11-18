Уничтожают танки и неуловимы для GPS: Германия передаст Украине дроны Mini-Taurus (фото)

Это высокотехнологичные летательные аппараты с искусственным интеллектом, дальность действия которых в четыре раза больше, чем в украинских дронах. Управлять ими можно с помощью ИИ, а цена за один дрон дешевле американских и российских аналогов.

Германия поставит Украине инновационные боевые дроны с технологиями искусственного интеллекта "Helsing", которые в профессиональной среде их называют "Mini-Taurus". Об этом сообщает Bild.

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Отмечается, что контракт был заключен между Министерством обороны Украины и немецкой компанией в области искусственного интеллекта Helsing в сентябре 2024 года на поставку 4 000 так называемых "ударных дронов". Массовая поставка начнется с декабря. Ожидается по несколько сотен дронов в месяц.

Дроны "Helsing" — высокотехнологичные летательные аппараты с искусственным интеллектом, в профессиональной среде их называют Mini-Taurus. Они имеют дальность действия в четыре раза больше украинских дронов-камикадзе. Их взрывчатки достаточно для уничтожения российских танков, дроны могут поражать цели, движущиеся в воздухе.

Управлять дронами можно с помощью искусственного интеллекта. Они оснащены программным обеспечением, что делает их практически невосприимчивыми к российскому подавлению GPS и другим методам электронной войны. Цена за один дрон значительно ниже американских аналогов (например, Switchblade 600 стоит примерно 100 000 евро) или российских (Zala Lancet — 35 000 евро).

"Дрон как бы сам анализирует местность, используя тысячи ориентиров, чтобы определить свое местоположение. Это помогает оператору сохранять курс даже в сложных погодных условиях или разрушенных зонах. Когда цель найдена и оператор ее подтверждает, дрон самостоятельно поражает цель. Дроны "Helsing" могут поражать цели даже в случае потери радиосвязи, если солдат задаст команду заранее. Их точность значительно выше по сравнению с полностью управляемыми вручную боевыми дронами", — пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Журналисты отметят, что при соответствующих погодных условиях дроны могут атаковать российские цели с направления солнца. При этом они оставляют минимальное время для реакции.

Первые дроны уже используется на поле боя. "Строго засекреченное новое супероружие" из Германии после успешных испытаний уже используется на востоке Украины "в реальных условиях".

"Я очень рад, что именно сейчас начинается поставка этих ударных дронов с ИИ. Это оружие позволит украинским вооруженным силам наносить удары по высокоприоритетным российским военным целям, например, командным пунктам или логистическим объектам", — прокомментировал поставки дронов министр обороны Германии Борис Писториус.

Напомним, недавно кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц отметил, что готов в случае избрания на должность провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации по урегулированию войны в Украине и выдвинуть России ультиматум о прекращении боевых действий в Украине. В случае невыполнения ультиматума Фридрих Мерц готов поставить Украине крылатые ракеты Taurus.