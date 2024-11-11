Готов поставить Украине Taurus: кандидат в канцлеры Германии заявил об ультиматуме Путину

По словам кандидата от Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, он готов позволить Киеву бить по территории России в случае отказа Путина прекратить боевые действия в Украине.

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц готов в случае избрания на должность провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает издание Stern.

"Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто согласие, то, конечно, да", — уточнил Фридрих Мерц.

Политик также отметил о своей готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении боевых действий в Украине и дать на выполнение его 24 часа. В случае невыполнения требования Фридрих Мерц готов поставить крылатые ракеты Taurus. В этом случае, добавил кандидат, он также позволит Украине бить по территории РФ.

Разрешение Германии на передачу крылатых ракет Taurus: что известно

Напомним, еще в мае 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц отметил о блокировании передачи ВСУ ракет Taurus. Он не хочет, чтобы украинцы самостоятельно выбирали цели для этих ракет. Также политик считает нецелесообразным отправку в Украину инструкторов из ФРГ.

Впоследствии министр обороны страны Борис Писториус отметил, что правительство Германии не будет возобновлять дебаты о передаче Украине ракет Taurus. Он отметил, что такие обсуждения будут вращаться вокруг возможности оружия поражать цели далеко в российском тылу. Позже он отметил, что Германия не дает Украине ракеты Taurus, но не против, чтобы ВСУ били по РФ чужими.

В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что ничто не изменит его решение отказать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus. Он добавил, что не считает такие поставки правильными.