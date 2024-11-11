Готовий поставити Україні Taurus: кандидат у канцлери Німеччини заявив про ультиматум Путіну

За словами кандидата від Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца, він готовий дозволити Києву бити по території Росії у разі відмови Путіна припинити бойові дії в Україні.

Кандидат у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц готовий в разі обрання на посаду провести телефонну розмову з президентом Російської Федерації щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє видання Stern.

"Якщо для цього буде привід і в колі європейських і трансатлантичних партнерів буде досягнуто згоди, то, звісно, так", — уточнив Фрідріх Мерц.

Політик також зазначив про свою готовність висунути Росії ультиматум про припинення бойових дій в Україні та дати на виконання його 24 години. В разі невиконання вимоги Фрідріх Мерц готовий поставити крилаті ракети Taurus. В цьому випадку, додав кандидат, він також дозволить Україні бити по території РФ.

Дозвіл Німеччини на передачу крилатих ракет Taurus: що відомо

Нагадаємо, ще в травні 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив про блокування передачі ЗСУ ракет Taurus. Він не хоче, щоб українці самостійно обирали цілі для цих ракет. Також політик вважає за недоцільне відправлення в Україну інструкторів із ФРН.

Згодом міністр оборони країни Борис Пісторіус зазначив, що уряд Німеччини не буде відновлювати дебати щодо передачі Україні ракет Taurus. Він зазначив, що такі обговорення обертатимуться навколо можливості зброї уражати цілі далеко в російському тилу. Пізніше він зазначив, що Німеччина не дає Україні ракети Taurus, але не проти, щоб ЗСУ били по РФ чужими.

В жовтні канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву у постачанні крилатих ракет Taurus. Він додав, що не вважає такі поставки правильними.