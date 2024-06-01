"Ми адаптувалися до ситуації": у Німеччині розповіли, чи передадуть Україні ракети Taurus

Міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що обговорення передання Україні ракет обертатимуться навколо можливості такої зброї вражати цілі далеко в російському тилу.

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Уряд Німеччини не буде відновлювати дебати щодо передачі Україні ракет дальнього радіуса дії Taurus. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє NTV.

За його словами, такі обговорення обертатимуться навколо можливості зброї вражати цілі далеко в російському тилу.

"І ліміт усе той самий, навіть після заяв наших партнерів і нас самих", — сказав Пісторіус.

Зазначимо, що, як пише Tagesschau, Пісторіус заявив, що рішення дозволити Україні бити німецькою зброєю по військових цілях на території РФ — це "стратегічна адаптація до мінливої ситуації".

"Це рішення — правильне. Це те, що ми завжди робили з початку війни, яку Путін веде проти України. Ми адаптувалися до ситуації й адаптували нашу стратегію", — заявив він.

Нагадаємо, ще 24 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому він продовжує блокувати передачу ЗСУ ракет Taurus. Політик зазначив, що він не хоче, щоб українці самостійно обирали цілі для цих ракет, а відправлення в Україну інструкторів із ФРН він вважає недоцільним.

Також у Білому домі розповіли, чому не дозволяють бити по Росії ракетами ATACMS. Як розповів представник Білого дому Майкл Карпентер, дозвіл Сполучених Штатів уже діє. Він покликаний дати можливість українцям протидіяти вогню з боку РФ.