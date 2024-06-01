"Мы адаптировались к ситуации": в Германии рассказали, передадут ли Украине ракеты Taurus

Министр обороны Борис Писториус сказал, что обсуждения передачи Украине ракет будут вращаться вокруг возможности такого оружия поражать цели далеко в российском тылу.

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Правительство Германии не будет возобновлять дебаты касательно передачи Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает NTV.

По его словам, такие обсуждения будут вращаться вокруг возможности оружия поражать цели далеко в российском тылу.

"И лимит все тот же, даже после заявлений наших партнеров и нас самих", — сказал Писториус.

Отметим, что, как пишет Tagesschau, Писториус заявил, что решение разрешить Украине бить немецким оружием по военным целям на территории РФ — это "стратегическая адаптация к меняющейся ситуации".

"Это решение — правильное. Это то, что мы всегда делали с начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации и адаптировали нашу стратегию", — заявил он.

Напомним, еще 24 мая канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему он продолжает блокировать передачу ВСУ ракет Taurus. Политик отметил, что он не хочет, чтобы украинцы самостоятельно выбирали цели для этих ракет, а отправку в Украину инструкторов из ФРГ он считает нецелесообразным.

Также в Белом доме рассказали, почему не разрешают бить по России ракетами ATACMS. Как рассказал представитель Белого дома Майкл Карпентер, разрешение Соединенных Штатов уже действует. Оно призвано дать возможность украинцам противодействовать огню со стороны РФ.