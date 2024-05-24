Ракеты Taurus для Украины: Шольц объяснил, почему он продолжает блокировать их передачу ВСУ

Канцлер Германии отметил, что он не хочет, чтобы украинцы самостоятельно выбирали цели для этих ракет, а отправку в Украину инструкторов из ФРГ он считает нецелесообразным.

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Германия не передаст Украине свои крылатые ракеты Taurus, поскольку не хочет, чтобы украинская сторона самостоятельно выбирала цели для ударов ими, а отправка немецких специалистов в Украину неприемлема. Такое заявление обнародовал канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит немецкое издание NTV.

Глава правительства Германии отметил, что Берлин избегает риска сценария, согласно которому война в Украине может перерасти в войну между Россией и НАТО. С учетом этого Германия должна контролировать, по каким целям осуществляется запуск предоставленных ею ракет.

Отдельно Шольц добавил, что ракеты Taurus не только высокоточные, но и имеют большой радиус действия — 500 километров. Именно поэтому поставки этого оружия, по мнению Шольца, "были бы оправданы только в том случае, если мы сами будем определять и ставить цели".

"Это, в свою очередь, невозможно, если ты не хочешь сам быть частью этого конфликта", — подчеркнул Шольц.

Отметим, что недавно Германия объявила о новом пакете военной помощи для ВСУ. Так, ФРГ вместе с Данией предоставит 10 основных боевых танков Leopard 1 A5, 3 РСЗО HIMARS и не только. К тому же Минобороны Германии обратилось к федеральному правительству о дополнительных 3,8 млрд евро для помощи Украине на этот финансовый год.

14 мая канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Украина получила от ФРГ уже третью систему противовоздушной обороны Patriot.

Кроме того, Фокус писал, что, по словам Олафа Шольца, Германия в 2024 году собирается предоставить Украине более половины всей помощи от стран Европы.