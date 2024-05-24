Ракети Taurus для України: Шольц пояснив, чому він продовжує блокувати їх передачу ЗСУ

Канцлер Німеччини зазначив, що він не хоче, щоб українці самостійно обирали цілі для цих ракет, а відправлення в Україну інструкторів з ФРН він вважає недоцільним.

Related video

Німеччина не передасть Україні свої крилаті ракети Taurus, оскільки не хоче, аби українська сторона самостійно обирала цілі для ударів ними, а відправка німецьких фахівців в Україну неприйнятна. Таку заяву оприлюднив канцлер ФРН Олаф Шольц, його слова наводить німецьке видання NTV.

Глава уряду Німеччини зазначив, що Берлін уникає ризику сценарію, згідно з яким війна в Україні може перерости у війну між Росією та НАТО. З урахуванням цього Німеччина повинна контролювати, по яких цілях здійснюється запуск наданих нею ракет.

Окремо Шольц додав, що ракети Taurus не лише високоточні, але й мають великий радіус дії – 500 кілометрів. Саме тому постачання цієї зброї, на думку Шольца, "було б виправданою лише в тому випадку, якщо ми самі будемо визначати й ставити цілі".

"Це, у свою чергу, неможливо, якщо ти не хочеш сам бути частиною цього конфлікту", – підкреслив Шольц.

Зазначимо, що нещодавно Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для ЗСУ. Так, ФРН разом з Данією надасть 10 основних бойових танків Leopard 1 A5, 3 РСЗВ HIMARS і не тільки. До того ж Міноборони Німеччини звернулось до федерального уряду про додаткові 3,8 млрд євро для допомоги Україні на цей фінансовий рік.

14 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Україна отримала від ФРН вже третю систему протиповітряної оборони Patriot.

Крім того, Фокус писав, що, за словами Олафа Шольца, Німеччина у 2024 році збирається надати Україні понад половину всієї допомоги від країн Європи.