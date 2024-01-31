"Не може залежати тільки від Німеччини": Шольц закликав Європу активніше допомагати Україні

За словами німецького канцлера, весь європейський континент має підтримувати Київ у його боротьбі за свободу. Також він нагадав, що кордони держав не можна змінювати за допомогою сили.

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Країнам європейського континенту необхідно збільшити розмір військової допомоги для України. Підтримувати Київ повинен не тільки Берлін. Таку думку озвучив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає RP Online.

За його словами, Німеччина у 2024 році збирається надати Україні понад половину всієї допомоги від країн Європи. Відповідно, він вважає, що настав час комусь ще почати допомагати Києву в його боротьбі з російськими окупантами.

"Вона (допомога Україні — ред.) не може залежати тільки від Німеччини. Ми повинні підтримати Україну в її боротьбі за свободу", — заявив Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі.

Окремо під час свого спічу німецький політик заявив, що на європейському континенті продовжує діяти принцип, за яким кордони будь-якої з держав не можна змінювати шляхом сили. Жодних змін у цій позиції траплятися не повинно.

Варто зазначити, що напередодні Олаф Шольц анонсував угоду про гарантії безпеки для України від Німеччини. Діалог щодо партнерства у сфері безпеки триватиме, як припустив німецький канцлер, але норми угоди можуть бути завершені найближчим часом.

"У мене є відчуття, що ми на порозі завершення переговорів", — заявляв Олаф Шольц.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що Україна незабаром отримає новий пакет військової допомоги від Збройних сил Німеччини (Бундесверу). У переліку озброєння, яке надійде в Україну, не знайшлося далекобійних керованих авіаційних ракет TARUS або великої партії снарядів, проте є певна кількість ракет для комплексів ППО.