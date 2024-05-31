Німеччина скасувала заборону ударів по РФ: які встановили обмеження

Німецька зброя, якою дозволили бити по території РФ, ледь дістає до Бєлгорода і не дістає до Брянська. Партнери України сподіваються, що цього достатньо, щоб пригальмувати наступальні дії росіян.

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Україна отримала дозвіл застосовувати німецьку зброю, щоб зупинити наступ ЗС РФ на Харків. Бундестаг встановив деякі обмеження, яких мають дотримуватись ЗСУ. Головне з них — дальність удару не повинна досягати 100 км. Про деталі нового рішення Німеччини, яке озвучив речник уряду Штеффен Гебештрайт, розповіли на порталі Tagesspiegel.

Гебештрайт у п'ятницю нагадав, що Росія, порушуючи норми міжнародного законодавства, продовжує атакувати Україну і почала новий наступ на Харків. Німецькі урядовці підтвердили право українців на самозахист. Тому Силам оборони дозволяють застосовувати зброю німецького виробництва для ударів по прикордонній російській території, на якій зосереджені війська для наступу.

"Україна має право за міжнародним правом захищатися від цих атак. З цією метою вона може використовувати зброю, надану для цієї мети", — заявив речник уряду.

Посадовець також уточнив, якою саме зброєю дозволяють захищатись українцям:

самохідною артилерійською установкою (САУ) Panzerhaubitze 2000;

реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) Mars II.

Заяву речника уряду Німеччини підтвердив міністр оборони Борис Пісторіус, який саме перебуває у Молдові. Він підтвердив, що німецьку зброю можна, зокрема, застосовувати для оборони Харкова. За його словами, удари на відстань більш як 100 км заборонені, але "триває дискусія", навів слова політика військових оглядач видання Bild.

Зазначимо, САУ Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) має дальність пострілу від 30 до 67 км залежно від виду снаряда. РСЗВ Mars II — німецький аналог американської установки M270 MLRS: дальність роботи — від 35 до 45 км. На порталі Bild створили інфографіку, на якій показали, до яких російських військових об'єктів на території РФ дістане західна зброя. Вказані установки закриють смугу шириною до 60 км і дістануть всього лиш до Бєлгорода, Курська і майже до Брянська. Тим часом речник президента Зеленського підтвердив, що Україні дозволи застосовувати HIMARS, щоб припинити удари РФ по Харкову.

Удари по РФ - куди може дістати німецька зброя, яку дозволили використовувати ЗСУ Фото: Bild

Нагадуємо, 31 травня стало відомо, що США дозволили Україні застосовувати деякі види американської зброї для ударів по території РФ. Напередодні таких країн було 11, писав Фокус: дві з них — з ядерним арсеналом. Тим часом з'явилась реакція Кремля, який в особі Дмитра Медведєва знов пригрозив світу ядерним бомбардуванням та Третьою світовою.