ЗС РФ на Харківщині мають намір розпочати другу фазу наступальної операції, — ISW

Перекидання росіянами підкріплення до Харківської області вказує на те, що ЗС РФ, ймовірно, продовжують віддавати пріоритет зусиллям із відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створення "буферної зони" на півночі Харківщини, вважають американські аналітики.

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Російські війська перекидають сили на північ Харківської області з інших ділянок лінії фронту, що свідчить про те, що РФ продовжить наступ на Харківщині. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни за 30 травня.

Так, у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ перекидає підрозділи додаткових полків і бригад з інших ділянок лінії фронту та з полігонів на Стрілечу і Липці та Вовчанськ на півночі Харківської області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗС РФ не мають достатньо сил на півночі Харківської області, щоб провести повномасштабний наступ і прорвати українську оборону.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що російські війська перекидають резерви на Липцівський і Вовчанський напрямки, щоб залучити і закріпити якомога більше українських сил на півночі Харківської області та зберегти нинішній темп наступальних дій РФ у цьому районі.

Синєгубов заявив, що російські війська не зосередили "ударне угруповання" біля Золочівської громади Харківської області.

"Перекидання РФ підкріплення до Харківської області вказує на те, що ЗС РФ, ймовірно, продовжують віддавати пріоритет зусиллям із відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створення "буферної зони" на півночі Харківської області. ЗС РФ, ймовірно, мають намір розпочати 2 фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після наміченого захоплення Вовчанська, хоча позиційні бої та можливі українські контратаки можуть вимагати від російських військ проведення ще однієї хвилі посилених штурмів у цьому районі, щоб завершити захоплення міста", — вважають аналітики Інституту вивчення війни.

В ISW вважають, що угруповання військ РФ, навіть на верхній межі заявленої кінцевої чисельності, не матиме необхідної живої сили, необхідної для проведення успішної операції з охоплення, оточення або захоплення міста Харкова.

Нагадаємо, що на Харківщині ЗС РФ сконцентрували недостатньо сил для повномасштабного наступу та прориву української оборони. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, створення резерву боєприпасів допомогло знизити можливості росіян.