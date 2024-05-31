ВС РФ на Харьковщине намерены начать вторую фазу наступательной операции, — ISW

Переброска россиянами подкрепления в Харьковскую область указывает на то, что ВС РФ, вероятно, продолжают отдавать приоритет усилиям по отводу украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и созданию "буферной зоны" на севере Харьковщины, считают американские аналитики.

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Российские войска перебрасывают силы на север Харьковской области с других участков линии фронта, что свидетельствует о том, что РФ продолжит наступление на Харьковщине. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны за 30 мая.

Так, в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ перебрасывает подразделения дополнительных полков и бригад с других участков линии фронта и с полигонов на Стрелецкую и Липцы и Волчанск на севере Харьковской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВС РФ не имеют достаточно сил на севере Харьковской области, чтобы провести полномасштабное наступление и прорвать украинскую оборону.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил, что российские войска перебрасывают резервы на Липцевское и Волчанское направления, чтобы привлечь и закрепить как можно больше украинских сил на севере Харьковской области и сохранить нынешний темп наступательных действий РФ в этом районе.

Синегубов заявил, что российские войска не сосредоточили "ударную группировку" возле Золочевской громады Харьковской области.

"Переброска РФ подкрепления в Харьковскую область указывает на то, что ВС РФ, вероятно, продолжают отдавать приоритет усилиям по отводу украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и созданию "буферной зоны" на севере Харьковской области. ВС РФ, вероятно, намерены начать 2 фазу своей наступательной операции на севере Харьковской области после намеченного захвата Волчанска, хотя позиционные бои и возможные украинские контратаки могут потребовать от российских войск проведения еще одной волны усиленных штурмов в этом районе, чтобы завершить захват города", — считают аналитики Института изучения войны.

В ISW считают, что группировка войск РФ, даже на верхней границе заявленной конечной численности, не будет иметь необходимой живой силы, необходимой для проведения успешной операции по охвату, окружению или захвату города Харькова.

Напомним, что на Харьковщине ВС РФ сконцентрировали недостаточно сил для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, создание резерва боеприпасов помогло снизить возможности россиян.