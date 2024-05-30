ВС РФ перешли к новой тактике на Харьковщине: Сырский назвал ее особенности (фото)

На Харьковщине враг сконцентрировал недостаточно сил для полномасштабного наступления и прорыва обороны. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, создание резерва боеприпасов помогло снизить возможности россиян.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации наращивают свою группировку на направлении голодного удара Стрелечья — Липцы и в районе Волчанска Харьковской области. Подробнее о ситуации в регионе рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

"Противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья — Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов", — сказал Александр Сырский.

По его словам, этих вражеских сил пока недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны. Кроме этого, благодаря усилению обороны ВСУ путем переброски резервов действия россиян затруднены.

Сырский отметил, что эффективное поражение врага и снижение его наступательных возможностей обеспечило создание резерва боеприпасов. В результате ВС РФ перешли к тактике поражения украинских подразделений огнем из артиллерии и ударами КАБов.

"В этих условиях первоочередное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБом своих войск, маскировка и использование макетов", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что принимаются неотложные меры по совершенствованию системы управления ПВО, ее автоматизации и объединению с огневыми средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ.

Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Напомним, 29 мая генерал, глава СВР (2005-2010) Николай Маломуж сообщил, что российские военные используют различные комбинационные форматы на севере Харьковской области. По его словам, враг атакует КАБами, ракетными системами.

В тот же день один из основателей проекта DeepState Роман Погорелый заявил, что ВС РФ не применили все силы на Харьковщине, которые накопили на границе. Сейчас враг пытается использовать любую возможность продвинуться, не жалея личный состав.