Остаются лишь пепел и ржавчина: в ГУР показали, как уничтожают россиян под Харьковом (видео)

По данным украинских разведчиков, в Харьковской области удалось ликвидировать несколько десятков человек личного состава ВС РФ, а также технику: танки, БМП, гаубицу.

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Украинские военные продолжают наносить эффективные удары по противнику и тем самым уничтожать российских оккупантов прямо на поле боя. В этот раз результатами атаки поделились в Главном управлении разведки Министерства обороны (ГУР МОУ).

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские защитники совершают серию сокрушительных ударов по россиянам в Харьковской области, где те пытаются уже несколько недель проводить наступление. От ВС РФ остается лишь пепел.

"Воины подразделения "Ghost" ГУР МО Украины в Харьковской области стирают российских захватчиков и их технику до состояния пепла и ржавчины", — говорится в сообщении.

Согласно статистике, которая прилагается к видео, несколько десятков человек личного состава противника удалось ликвидировать. Также удалось поразить танк, 3 БМП, МТЛБ, антенны с ретранслятором, лодки с боекомплектом, ББМ, БМП с боекомплектом, а также 122-мм гаубицу Д-30.

Все это произошло на Харьковском направлении, которое сегодня является одним из самых активных из-за действий противника.

Напомним, 29 мая сообщалось, что пограничники ликвидировали вражеские пушки и оккупантов. После первых сбросов взрывчатки на укрытие россиян несколько человек остались живыми, однако украинские бойцы через некоторое время точно залетели дроном в окопы и уничтожили их.

24 мая также сообщалось, что бойцы "Кабул 9" показали кадры ночной охоты на ВС РФ. По данным украинских защитников из ГУР МОУ, за ночное время суток удалось поразить не только военный транспорт противника, но и ликвидировать личный состав оккупантов.