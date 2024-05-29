Залишаються лише попіл та іржа: у ГУР показали, як знищують росіян під Харковом (відео)

За даними українських розвідників, у Харківській області вдалося ліквідувати кілька десятків осіб особового складу ЗС РФ, а також техніку: танки, БМП, гаубицю.

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Українські військові продовжують завдавати ефективних ударів по противнику і тим самим знищувати російських окупантів просто на полі бою. Цього разу результатами атаки поділилися в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ).

На опублікованих кадрах можна побачити, як українські захисники здійснюють серію нищівних ударів по росіянах у Харківській області, де ті намагаються вже кілька тижнів проводити наступ. Від ЗС РФ залишається лише попіл.

"Воїни підрозділу "Ghost" ГУР МО України в Харківській області стирають російських загарбників та їхню техніку до стану попелу та іржі", — йдеться в повідомленні.

Згідно зі статистикою, яка додається до відео, кілька десятків осіб особового складу противника вдалося ліквідувати. Також вдалося уразити танк, 3 БМП, МТЛБ, антени з ретранслятором, човни з боєкомплектом, ББМ, БМП з боєкомплектом, а також 122-мм гаубицю Д-30.

Усе це сталося на Харківському напрямку, який сьогодні є одним із найактивніших через дії противника.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що прикордонники ліквідували ворожі гармати та окупантів. Після перших скидiв вибухівки на укриття росіян кілька людей залишилися живими, однак українські бійці за деякий час точно залетіли дроном в окопи та знищили їх.

24 травня також повідомлялося, що бійці "Кабул 9" показали кадри нічного полювання на ЗС РФ. За даними українських захисників із ГУР МОУ, за нічний час доби вдалося вразити не тільки військовий транспорт противника, а й ліквідувати особовий склад окупантів.