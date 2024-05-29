Розтрощили та знищили: прикордонники ліквідували ворожі гармати та окупантів (відео)

Після перших скидів вибухівки на укриття окупантів кілька росіян залишились живими, проте українські бійці за деякий час влучно залетіли дроном до окопів та знищили їх.

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Бійці бригади "Помста", яка належить до Державної прикордонної служби України, знищили дві ворожі гармати, укриття та кількох окупантів. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"FPV-дронами бійці бригади "Помста" "розібрали" на металобрухт 2 ворожі гаубиці Д-30 та Д-20 на Бахмутському напрямку. І щоб двічі не вставати – скидами з Mavic та ударних дронів одразу розтрощили укриття та живу силу ворога", — йдеться у повідомлені.

Прикордонники також оприлюднили відео знищення російської техніки та особового складу противника.

На кадрах спочатку видно, як дрони знищують гаубиці. Далі українські захисники скидають вибухівку на укриття окупантів та влучають куди потрібно.

На відео можна побачити, що декілька окупантів в окопах залишаються живими, але не встають. Тоді оператор українського дрона підлітає до окопа та прицільно б'є по росіянам. Дрон вибухає разом з окупантами.

Нагадаємо, 28 травня Третя окрема штурмова бригада захопила в полон велику партію окупантів.

27 травня кулеметник Третьої окремої штурмової бригади знищив кількох окупантів, які намагались прорватись до українських позицій на мотоциклі.