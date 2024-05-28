"Повинні бути готові": ЗС РФ хочуть розширити зону бойових дій на кордоні, — ДПСУ (відео)

За словами спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка, противник намагається розосередити українські сили по всьому фронту. Найактивніше, як і раніше, у Харківській області.

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Російські окупанти продовжують активно діяти по всій лінії фронту і найближчим часом можуть розширити зону бойових дій на кордоні. Детальніше про це розповів представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, противник у будь-який момент може активізуватися на нових ділянках фронту, щоб спробувати розосередити сили і засоби України. Загалом кордон залишається непростим напрямком і несе серйозну загрозу.

Якщо говорити про Харківську область, то там важка ситуація на двох ділянках — біля пункту пропуску "Липці" і "Вовчанськ". Там робиться все можливе для того, щоб не дати ЗС РФ можливості просунутися вперед. На інших напрямках поки що все стабільно.

"Але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі в напрямку Сумської області. Тому що ті сили і засоби, які ворог тримає навпроти нашої території, можуть свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони, де ведуться бойові дії", — заявив Андрій Демченко.

Окремо представник ДПСУ ще раз додав, що противник намагатиметься розширити зону бойових дій, щоб розосередити українські сили на фронті. Тобто, фактично, каже Андрій Демченко, росіяни намагатимуться сковувати Сили оборони.

Нагадаємо, 28 травня повідомлялося, що в Державному бюро розслідувань з'ясовують, чи можна було уникнути прориву окупантів під час наступу ЗС РФ у Харківській області. За словами прес-секретаря відомства Тетяни Сап'ян, було відкрито кримінальні провадження за кількома кваліфікаціями. Уже після з'ясування всіх обставин стане зрозуміло, хто має понести відповідальність.