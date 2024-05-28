Наступ ЗС РФ на Харківщині: у командуванні розповіли про тактику противника (відео)

Інтенсивність бойових дій на півночі Харківської області коливається. Окупанти намагаються наступати в напрямку Липців, проте ЗСУ зривають ворожі задуми, розповів речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх.

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Більша частина Вовчанська Харківської області перебуває під українським контролем, у місті протягом доби не точилися вуличні бої. Про це повідомив речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що загалом вуличні бої тривають, проте їх не було протягом доби. 27 травня відбулося десять бойових зіткнень.

"Більшу частину міста наші військові контролюють, росіяни можуть розраховувати там на кілька відсотків", — сказав Юрій Повх.

За його словами, українська артилерія та інші засоби вогневого впливу завдають ворогу втрат. Так протягом доби було знищено близько 250 окупантів. Тоді як інтенсивність бойових дій коливається, у напрямку Липців противник намагається наступати, використовуючи тактику малих груп. Проте плани росіян зриваються ударами української артилерії.

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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 27 травня розповіли, що українські військові просунулися в напрямку Липців Харківської області. За повідомленням російських військкорів, ЗС РФ нібито просунулися до центру Вовчанська, тоді як Сили оборони перебувають на Вовчанському агрегатному заводі та північному березі річки Вовча.

27 травня заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зауважив, що нині ситуація на Харківщині стабілізована та не критична. За його словами, наступальна ініціатива росіян у регіоні була збита, проте не потрібно обманювати себе, що все добре.