"Прощупування" оборони на Харківщині: ЗС РФ не відмовилися від наступу, — Жорін

За словами заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, розслаблятися зарано. Попри стабілізацію на півночі Харківщини, обманювати себе, "що тут вже все добре, не варто".

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Наразі у Харківській області ситуація стабілізувалася і не є критичною. Водночас Збройні сили Російської Федерації не відмовилися від своїх планів. Так вважає заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін. Про це він написав у своєму Telegram у понеділок, 27 травня.

Попри зупинення просування російських військ на півночі, військовий застеріг від надмірного оптимізму.

"Наступальна ініціатива ворога на Харківщині була збита, але обманювати себе, що тут вже все добре, не варто", — наголосив Жорін.

Він констатував, що на даний час ситуація справді стабілізувалась.

"Критичного нічого немає. Але ворог не просто не відмовився від своїх планів — можна говорити, попередні кроки були прощупуванням нашої оборони. І відповідь нам далась не дуже легко", — пояснив заступник командира 3-ї ОШБр ЗСУ.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, 27 травня аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ відновили позиції поблизу села Липці на півночі Харківщини. Ворог безуспішно намагається прорватися до населеного пункту.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець припустив, що росіяни спробують вдатися до окупації території, яка розміщена у районі Печенізького водосховища.

26 травня президент Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів світу заявив, що ЗС РФ готують наступ за 90 кілометрів від Харкова.