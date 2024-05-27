"Прощупывание" обороны на Харьковщине: ВС РФ не отказались от наступления, — Жорин

По словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, расслабляться рано. Несмотря на стабилизацию на севере Харьковщины, обманывать себя, "что здесь уже все хорошо, не стоит".

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Сейчас в Харьковской области ситуация стабилизировалась и не является критической. В то же время Вооруженные силы Российской Федерации не отказались от своих планов. Так считает заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. Об этом он написал в своем Telegram в понедельник, 27 мая.

Несмотря на остановку продвижения российских войск на севере, военный предостерег от чрезмерного оптимизма.

"Наступательная инициатива врага на Харьковщине была сбита, но обманывать себя, что здесь уже все хорошо, не стоит", — подчеркнул Жорин.

Он констатировал, что в настоящее время ситуация действительно стабилизировалась.

"Критического ничего нет. Но враг не просто не отказался от своих планов — можно говорить, предыдущие шаги были прощупыванием нашей обороны. И ответ нам дался не очень легко", — пояснил заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, 27 мая аналитики Института изучения войны заявили, что ВСУ восстановили позиции вблизи села Липцы на севере Харьковщины. Враг безуспешно пытается прорваться к населенному пункту.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец предположил, что россияне попытаются прибегнуть к оккупации территории, которая размещена в районе Печенежского водохранилища.

26 мая президент Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам мира заявил, что ВС РФ готовят наступление в 90 километрах от Харькова.