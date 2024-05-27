ВСУ восстановили позиции на севере Харьковской области: где продолжались ожесточенные бои (карта)

Украинским бойцам удалось вытеснить врага с позиций в направлении Стрелечья — Глубокое. ВС РФ продолжили наступление в районе Волчанска, отметили аналитики ISW.

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Вооруженные силы Украины восстановили позиции возле Липцов на севере Харьковской области. Враг продолжает попытки прорваться к населенному пункту, однако безуспешно. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 26 мая.

"Украинские силы недавно восстановили позиции вблизи Липцев (к северу от Харькова) на фоне продолжающихся боев в этом районе 26 мая", — говорится в сообщении.

26 мая представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что украинские бойцы вытеснили российских военных с позиций в направлении Стрелечья — Глубокое, тогда как противник продолжает попытки прорваться к Липцам, однако Силы обороны не допускают продвижения ВС РФ по дороге Глубокое — Липцы.

Аналитики отметили, что бои шли под Липцами, вблизи Глубокого, Лукьянцев, Нескучного. Зато несколько российских военкоров называют бои на севере Харьковщины "позиционными".

В ISW рассказали, что 26 мая ВС РФ продолжили наступление в районе Волчанска, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было. По словам Волошина, пехота противника проводит штурм Волчанска, однако ВСУ вытесняют ее с неопределенных позиций. Бои также продолжались в пределах населенного пункта и возле Старицы.

Ситуация на севере Харьковской области

Что происходит на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении в течение 26 мая произошло 12 боевых столкновений. Украинские военные отбили 10 вражеских атак в районах сел Липцы и Терновая, бои продолжались в районах Волчанска и Старицы. Ситуация на севере Харьковщины контролируемая, потерь позиций не допущено.

Напомним, 26 мая спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ВСУ остановили угрозу прорыва ВС РФ на участке Стрелечья — Глубокое в Харьковской области. По его словам, украинские бойцы выбивают противника с занятых позиций.

27 мая военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что целью ВС РФ на севере Харьковщины является "срезание" выступления, повторная оккупация территории в районе Печенежского водохранилища. Он отметил, что первоначальный план россиян под Харьковом и Волчанском провалился.