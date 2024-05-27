Подготовка к наступлению: ВС РФ накапливают силы на границе с Сумской и Харьковской областями, — ISW

По мнению экспертов, захватчики концентрируют силы на западе Белгородской области вблизи границы с Украиной, чтобы зафиксировать и оттянуть украинские силы в этот район в рамках подготовки к наступательным операциям.

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Российская армия накапливает свои силы в районе границы с Харьковской и Сумской областями, чтобы оттянуть и закрепить украинские силы недалеко от границы. Об этом идет речь в новой сводке экспертов Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что на западе Белгородской области возле границы с Украиной происходит концентрация российских сил в неизвестном количестве. Скорее всего, цель таких действий — зафиксировать и оттянуть украинские силы в этот район и подготовиться к наступательным операциям, которые должны расширить российский плацдарм в приграничной зоне на северо-востоке Украины.

Глава государства Владимир Зеленский в своем заявлении от 26 мая отметил, что ВС РФ ведут подготовку к новым наступательным силам и концентрируют группировки неопределенного размера неподалеку от украинской границы в 90 километрах к северо-западу от Харькова.

По мнению аналитиков, Зеленский имел в виду район Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области. В то же время снимки спутника из этого района указывают на то, что в последние недели армия врага активизировала свою деятельность на базах и складах в населенных пунктах этого района. Однако по состоянию на сейчас точный размер возможной концентрации российских войск в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский остается неясным.

Накануне спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил о возможности начала наступательных операций ВС РФ в Сумской области или в районах Харьковской области, граничащих с Сумской областью, чтобы растянуть и закрепить украинские силы дальше вдоль границы на северо-востоке Украины.

К тому же российская армия сосредоточивает ограниченные силы в Курской и Брянской областях недалеко от границы с Сумской областью. Поэтому даже ограниченная концентрация в этих областях может быть направлена на достижение вероятного желаемого эффекта дальнейшего оттягивания и закрепления украинских сил в районе границы.

Напомним, 26 мая руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что массированные удары РФ по Харькову следует считать четким намеком президента РФ заморозить войну и заставили Украину пойти на переговоры.

Кроме того, в интервью журналистам среднеазиатских СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что во время наступления на севере Харьковщины на каждого украинского военного приходится восемь российских оккупантов.