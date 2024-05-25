Один к восьми: Зеленский озвучил соотношение потерь с РФ в Харьковской области

По словам украинского президента, Владимиру Путину чихать на потери в собственной армии. Он может быть где-то в СПА, пока его солдаты гибнут.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на каждого украинского военного приходится восемь российских оккупантов во время наступления на севере Харьковской области. Об этом он рассказал в интервью среднеазиатским странам. Текстовую версию публикует казахстанский ресурс "Власть".

По словам президента, Владимиру Путину чихать на понимание человеческой жизни и на язык, на котором разговаривает человек.

"Ему чихать на своих людей, как на гражданских, так и на военных. Их прорыв в направлении Харькова, который состоялся чуть больше двух недель назад, завершился военными жертвами 1 к 8. Один украинец на восемь россиян", — сообщил Зеленский.

Он добавил, что за неделю 2-3 тысячи российских семей остаются без детей. Пока российские солдаты гибнут на войне Путин, по мнению украинского президента, может находиться в СПА или еще где-то. В целом мир должен объединяться, иначе не выдержит ни одна страна, ни Кыргызстан, ни Казахстан. Украина сражается вместе со своими людьми и не действует в одиночку.

Также Зеленский назвал три пункта, которые будут выноситься на мирный саммит в Швейцарии:

ядерная энергетическая безопасность, потому что Запорожская АЭС до сих пор оккупирована;

продовольственная безопасность, потому что РФ уже блокировала зерновое соглашение, которое было достигнуто с Турцией и ООН;

обмен всех на всех плюс возвращение украинских детей, которые РФ силой вывезла из Украины.

Напомним, 25 мая в Харьковском райсовете рассказали о ситуации в Волчанске, где идут ожесточенные бои.

25 мая стало известно, что ГБР открыло дело против командования 125-й бригады ТрО, которые якобы оставили позиции в Харьковской области.