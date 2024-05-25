Один до восьми: Зеленський озвучив співвідношення втрат з РФ у Харківській області
За словами українського президента, Володимиру Путіну чхати на втрати у власній армії. Він може бути десь у СПА, поки його солдати гинуть.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на кожного українського військового приходиться вісім російських окупантів під час наступу на півночі Харківської області. Про це він розказав в інтервʼю середньоазійським країнам. Текстову версію публікує казахстанський ресурс "Власть".
За словами президента, Володимиру Путіну чхати на розуміння людського життя й на мову, якою розмовляє особа.
"Йому чхати на своїх людей, як на цивільних, так і на військових. Їхній прорив в напрямку Харкова, який відбувся трохи більше двох тижнів тому, завершився військовими жертвами 1 до 8. Один українець на вісім росіян", — повідомив Зеленський.
Він додав, що за тиждень 2-3 тисячі російських сімей лишаються без дітей. Поки російській солдати гинуть на війні Путін, на думку українського президента, може знаходиться у СПА чи ще десь. Загалом світ має обʼєднуватися інакше не витримає ні одна країна, ні Киргизстан, ні Казахстан. Україна бʼється разом зі своїми людьми й не діє на самоті.
Також Зеленський назвав три пункти, які будуть виноситися на мирний саміт у Швейцарії:
- ядерна енергетична безпека, бо Запорізька АЕС досі окупована;
- продовольча безпека, бо РФ вже блокувала зернову угоду, якої було досягнуто з Туреччиною та ООН;
- обмін всіх на всіх плюс повернення українських дітей, які РФ силою вивезла з України.
Нагадаємо, 25 травня в Харківській райраді розказали про ситуацію у Вовчанську, де точаться запеклі бої.
25 травня стало відомо, що ДБР відкрило справу проти командування 125-ї бригади ТрО, які нібито залишили позиції в Харківській області.