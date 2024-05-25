Фронт по річці Вовча: в Харківській райраді розказали про бої у Вовчанську (відео)

За словами Богдана Ткачука, північна частина Вовчанська або окупована, або перебуває у сірій зоні. Українські оборонці утримують позиції.

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Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук розказав про бої у Вовчанську та просування ЗС РФ в населеному пункті. Про це він сказав в ефірі телеканалу Київ24.

Наразі бойові дії відбуваються по річці Вовча, яка розділяє північну частину Вовчанську від південної.

"Що стосується Вовчанська – там ідуть бої по річці Вовча і північна частина міста вона захоплена або знаходиться в сірій зоні", — заявив Ткачук.

Також він додав, що окупанти намагалися перейти водну перешкоду, але їм це не вдається зробити завдяки оборонцям. Ба більше, українські військові контратакують й ведуть важкі бої. При цьому росіяни продовжують знищувати Вовчанськ бомбами — це всім відома тактика "випаленої землі".

Річка Вовча розділяє Вовчанськ на дві частини Фото: deepstatemap.live

У ранковому зведені Генштабу від 25 травня повідомлялося, що ситуація на Харківському напрямку залишається складною. З початку доби ЗС РФ вже втричі атакували українські підрозділи. Дві штурмові дії відбито в районі Липців, ще один штурм станом на 10:00 тривав в районі Вовчанська. Українські війська продовжують укріплювати свої рубежі.

Нагадаємо, 24 травня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що окупанти планували дійти до Харкова за два дні, а також захопити Вовчанськ.

25 травня стало відомо, що ДБР відкрило справу проти командування 125-ї бригади ТрО, які нібито залишили позиції в Харківській області.