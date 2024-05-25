Фронт по реке Волчья: в Харьковском райсовете рассказали о боях в Волчанске (видео)

По словам Богдана Ткачука, северная часть Волчанска или оккупирована, или находится в серой зоне. Украинские защитники удерживают позиции.

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Депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук рассказал о боях в Волчанске и продвижении ВС РФ в населенном пункте. Об этом он сказал в эфире телеканала Киев24.

Сейчас боевые действия происходят по реке Волчья, которая разделяет северную часть Волчанска от южной.

"Что касается Волчанска — там идут бои по реке Волчья и северная часть города она захвачена или находится в серой зоне", — заявил Ткачук.

Также он добавил, что оккупанты пытались перейти водную преграду, но им это не удается сделать благодаря защитникам. Более того, украинские военные контратакуют и ведут тяжелые бои. При этом россияне продолжают уничтожать Волчанск бомбами — это всем известная тактика "выжженной земли".

Река Волчья разделяет Волчанск на две части Фото: deepstatemap.live

В утренней сводке Генштаба от 25 мая сообщалось, что ситуация на Харьковском направлении остается сложной. С начала суток ВС РФ уже трижды атаковали украинские подразделения. Два штурмовых действия отбиты в районе Липцов, еще один штурм по состоянию на 10:00 продолжался в районе Волчанска. Украинские войска продолжают укреплять свои рубежи.

Напомним, 24 мая глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявлял, что оккупанты планировали дойти до Харькова за два дня, а также захватить Волчанск.

25 мая стало известно, что ГБР открыло дело против командования 125-й бригады ТрО, которые якобы оставили позиции в Харьковской области.