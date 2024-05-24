ЗС РФ планували захопити Вовчанськ і дійти до Харкова за два дні, — Синєгубов

Глава Харківської ОВА зазначив, що загарбники не очікували від українських захисників такого сильного супротиву.

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Російська окупаційна армія планувала захопити Вовчанськ і дійти до Харкова. Про це інтерв'ю виданню "Українська правда" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вони не розраховували на стрімкий супротив наших військових. Я скажу навіть більше: за тими планами, які озвучували полонені, вони збиралися захопити Вовчанськ за два дні, а дійти до Харкова умовно за п'ять днів", – зазначив високопосадовець.

До того ж він додав, що станом на зараз у росіян немає ані можливостей, ані ресурсу для наступу на Харків. Однак, за словами Синєгубова, у відомстві не виключають сценарій наступу росіян на Харківщину з Сумської області.

"Так, ми це пропрацьовуємо. Згідно з нашими даними, вони також мали ще б заходити по Золочівській громаді. Ми передбачаємо, що це все ще можливо", – наголосив чиновник.

Варто зазначити, раніше видання The Economist у своєму матеріалі зазначало, що російські окупанти планували взяти Харків у напівоточення та тримати місто на вогневому контролі артилерії. Проте їхнім планам завадила швидко перерозподілена 92-га бригада ЗСУ.

15 травня Фокус писав, що Харків, попри щоденні масовані обстріли російських загарбників, продовжує зустрічати біженців та готуватися до оборони. Влада регіону разом з волонтерами проводять активну евакуацію мирного населення.

Крім того, завдяки отриманню Україною військової допомоги від західних союзників під час наступу ЗС РФ на Харків, окупантам не вдалося просунутися ні на метр у напрямках, які вони ще не так давно атакували.