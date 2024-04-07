Росія прагне зробити Харків "сірою зоною", яка буде непридатна для життя, – The Economist

Росія могла вже організувати вишкіл для приблизно 120 000 військовослужбовців у Східному Сибіру.

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Кремль прагне зробити непридатним для життя друге місто України, яке відчайдушно намагається захистити Харків від ударів РФ. Подробиці повідомляє The Economist.

Росія посилила бомбардування Харкова в грудні, приблизно в той час, коли проблеми з американською військовою допомогою почали потрапляти в заголовки газет. Відтоді місто опинилося під ударом балістичних ракет, ніж будь-коли з початку війни. Напади безпілотників почастішали: вони літають швидше і вище, а також мають карбонове покриття крил, через яке їх важче збити.

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Наступальний імпульс ЗС РФ збитий за окремими напрямками, — експерт (відео)

Військові джерела в Києві, за інформацією видання, стверджували, що Росія вирішила зробити місто "сірою зоною", непридатною для проживання цивільних осіб. Натомість мер Ігор Терехов заявляв, що місто в жодному разі не здасться і на початку повномасштабного вторгнення ситуація була набагато гіршою, оскільки з двох мільйонів населення тоді залишилося лише 300 тисяч.

На цьому етапі точні наміри Росії не зрозумілі, хоча є очевидні ознаки того, що вона готується до великого літнього наступу. Українське джерело, яке знає картину розвідки, повідомило, що Росія зараз тренує приблизно 120 000 військовослужбовців у Східному Сибіру.

Харків – один із кількох можливих напрямків майбутнього штурму. Це не найімовірніше, але про це вже активно розповідали російські ЗМІ. Це може свідчити про інформаційну кампанію Кремля, щоб налякати харків'ян. Це може бути натяком у бік провоєнного табору, який агітує за жорсткішу відповідь на часті напади України на Бєлгород, які також викликають занепокоєння в західних колах. У березні Володимир Путін говорив про створення "буферної зони" на кордоні з Україною.

Військова операція по окупації Харкова була б важким завданням для Росії. Востаннє, коли вона намагалася це зробити у 2022 році, місто було набагато слабкіше захищено, загарбники зазнали невдачі. Взяття міста вимагало б прориву української оборони та оточення, що Росія, на думку аналітиків, далеко не в змозі зробити.

Удар РФ по Харкову 7 квітня

РФ атакувала Україну балістичними ракетами та "шахедами". Сили ППО збили всі 17 ворожих дронів, які атакували три області — Харківську, Полтавську та Дніпропетровську області. Внаслідок падіння уламків люди отримали поранення.

Внаслідок удару РФ 7 квітня пʼятеро людей постраждали. Удар був сконцентрований по житловому масиву центру Харкова.

Нагадаємо, 7 квітня президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію у Харкові. З його слів, Україна шукає можливості більше захистити небо Харкова – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів.