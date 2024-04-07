"Засобів ППО не вистачає": Зеленський розповів про ситуацію у Харкові (відео)

Україна шукає можливості більше захистити небо Харкова – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України. Очевидно, що наявних у Сил оборони засобів ППО не вистачає, сказав президент.

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Україні не вистачає засобів ППО, а найбільше зараз від ворожих обстрілів потрепає Харків, Запоріжжя та Сумщина. Про це під час вечірнього звернення до українського народу 7 квітня сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, впродовж дня він був на зв’язку з військовими – з Головкомом, також з керівником СБУ та міністром внутрішніх справ щодо ситуації на передовій, і щодо російських ударів по території України.

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"Окрема увага, звичайно, Харкову. Ситуація в місті – дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України. Цілком очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає – і це очевидно для всіх наших партнерів", — сказав президент.

Він додав, що світ нарешті має відчути біль, якого ЗС РФ завдають Харкову, Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині та іншим громадам.

"Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні. Зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО", — сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував усім партнерам за допомогу і українським захисникам, які протистоять російському агресору.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 квітня РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганської області, балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму та запустила 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, що в Криму.

Раніше повідомлялося, що 6 квітня ЗС РФ обстріляли Покровський район у Донецькій області. Пʼятеро людей загинуло, серед яких 16-річна дівчина.